芋頭控吃起來！7-11「基隆連珍聯名甜點」季節限定回歸　還有「振頤軒泡芙芋到泥」

芋頭控又可大飽口福了！7-ELEVEN去年與基隆百年老店「連珍」合作推出芋頭聯名甜點，締造熱銷超過200萬份的驚人紀錄，即日起7-ELEVEN X 連珍聯名甜點再度季節限定回歸，首波推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，使用當季檳榔心芋頭及紐西蘭進口鮮奶油，搭配脆皮菠蘿泡芙殼，售價45元；另外還有「芋泥生乳捲」，芋頭餡使用在地檳榔心芋頭，拌入紐西蘭鮮奶油，口感滑順，售價45元。3月2日至3月23日推出7-ELEVEN隨時取優惠活動，購買連珍聯名甜點搭配CITY CAFE或指定飲料省15元。

7-ELEVEN還找來知名的芋頭甜點品牌「振頤軒」合作，即日起推出「泡芙芋到泥」，嚴選大甲檳榔心芋頭，濃郁香醇，冷凍後微微退冰吃、口感如同芋泥冰淇淋，售價55元；另一款「鮮奶維也納」使用純鮮奶吐司，柔軟Q度口感滿分，由振頤軒主廚特製煉乳內餡，香醇濃郁甜而不膩，售價60元。3月2日至3月23日加入指定冷凍食品3入95折，限量商品數量有限、售完為止。