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芋頭控吃起來！7-11「基隆連珍聯名甜點」季節限定回歸　還有「振頤軒泡芙芋到泥」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市、生活美食誌預購推出多款芋頭系商品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN門市、生活美食誌預購推出多款芋頭系商品。記者陳立儀／攝影

芋頭控又可大飽口福了！7-ELEVEN去年與基隆百年老店「連珍」合作推出芋頭聯名甜點，締造熱銷超過200萬份的驚人紀錄，即日起7-ELEVEN X 連珍聯名甜點再度季節限定回歸，首波推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，使用當季檳榔心芋頭及紐西蘭進口鮮奶油，搭配脆皮菠蘿泡芙殼，售價45元；另外還有「芋泥生乳捲」，芋頭餡使用在地檳榔心芋頭，拌入紐西蘭鮮奶油，口感滑順，售價45元。3月2日至3月23日推出7-ELEVEN隨時取優惠活動，購買連珍聯名甜點搭配CITY CAFE或指定飲料省15元。

7-ELEVEN還找來知名的芋頭甜點品牌「振頤軒」合作，即日起推出「泡芙芋到泥」，嚴選大甲檳榔心芋頭，濃郁香醇，冷凍後微微退冰吃、口感如同芋泥冰淇淋，售價55元；另一款「鮮奶維也納」使用純鮮奶吐司，柔軟Q度口感滿分，由振頤軒主廚特製煉乳內餡，香醇濃郁甜而不膩，售價60元。3月2日至3月23日加入指定冷凍食品3入95折，限量商品數量有限、售完為止。

此外，7-ELEVEN生活美食誌預購即日起也推出多款芋頭系列商品，首推與人氣知名芋頭蛋糕名店香帥蛋糕合作的「芋頭波士頓派」，蓬鬆的香草蛋糕搭配冰涼爽口的芋頭鮮奶油，1入售價595元、6入售價2,250元；連鎖烘焙名店哈肯鋪的「芋見四重奏吐司」嚴選大甲檳榔心芋頭泥佐以香濃蛋黃金沙，再搭配台灣豬肉鬆，並以乳酪絲在吐司表皮烘烤成為金黃脆皮，2入售價520元、10入售價1,550元；振頤軒「芋到泥」為芋頭與鮮奶的完美調配，2盒售價690元、6盒1,440元；去年熱銷6萬顆的「連珍芋頭布丁大福」也重磅回歸，2盒售價670元、8盒售價1,880元。另外還有網路起司條銷售年度冠軍的「龍泰鮮芋頭起司條」、顛覆傳統口味的「法蘭四季芋泥流沙起酥三明治」等。

7-ELEVEN X 連珍聯名推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，售價45元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN X 連珍聯名推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，售價45元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN與「振頤軒」合作推出「泡芙芋到泥」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「振頤軒」合作推出「泡芙芋到泥」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「香帥芋頭波士頓派」，1入售價595元、6入售價2,250元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「香帥芋頭波士頓派」，1入售價595元、6入售價2,250元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與「振頤軒」合作推出「泡芙芋到泥」，售價55元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN與「振頤軒」合作推出「泡芙芋到泥」，售價55元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「法蘭四季芋泥流沙起酥三明治」，1盒售價430元、10盒售價2,200元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「法蘭四季芋泥流沙起酥三明治」，1盒售價430元、10盒售價2,200元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「龍泰鮮芋頭起司條」，1盒售價729元、10盒售價4,990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「龍泰鮮芋頭起司條」，1盒售價729元、10盒售價4,990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「振頤軒芋到泥」，2盒售價690元、6盒售價1,440元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「振頤軒芋到泥」，2盒售價690元、6盒售價1,440元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「連珍芋頭布丁大福」，2盒售價670元、8盒售價1,880元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「連珍芋頭布丁大福」，2盒售價670元、8盒售價1,880元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN X 連珍聯名推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN X 連珍聯名推出「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「哈肯鋪芋見四重奏吐司」，2入售價520元、10入售價1,550元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN生活美食誌預購即日起至4月4日推出「哈肯鋪芋見四重奏吐司」，2入售價520元、10入售價1,550元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「基隆連珍芋泥生乳捲」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「基隆連珍芋泥生乳捲」，售價45元。圖／7-ELEVEN提供

甜點 紐西蘭

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