亮白超前部署、臉越油越不白！迪奧雪晶靈推光采精華

雖然氣溫還在偏低，但美妝保養界的亮白保養品大戰，已經提前開打，想要夏季肌膚能亮白，肯定要超前部署。迪奧的雪精靈透亮系列，受到不少人的喜愛，以雪絨花複合物萃取出亮白能量，2021年推出全新迪奧雪晶靈極亮光采精華，獲得日本厚生省的4QD認證，能讓肌膚透亮、舒緩、細緻與抗油光，以雪絨花複合物 2.0搭配「鋅」成分，打造出4QD重啟光肌科技，另日常上裝可搭配迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜SPF 50+、PA+++，幫助肌膚抵抗紫外線。

迪奧發現，亞洲女性對於肌膚上的膚色變深、斑點生成、膚色不均等，特別在意，而研究發現，如果肌膚油水失衡時，會讓肌膚透亮度下降，因此迪奧雪晶靈極亮光采精華特別在意抗油光，結合雪絨花複合物2.0、抗油光的鋅與維他命C、冰河水，讓肌膚重拾透亮，更細緻與抗油光，含有88%天然來源成分，搭配滴管，一次一管就能精準使用。