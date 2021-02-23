聽新聞
test
0:00 / 0:00

亮白超前部署、臉越油越不白！迪奧雪晶靈推光采精華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
隔離亮妍霜SPF 50+、PA+++／30ml／2,200元。圖／迪奧提供
隔離亮妍霜SPF 50+、PA+++／30ml／2,200元。圖／迪奧提供

雖然氣溫還在偏低，但美妝保養界的亮白保養品大戰，已經提前開打，想要夏季肌膚能亮白，肯定要超前部署。迪奧的雪精靈透亮系列，受到不少人的喜愛，以雪絨花複合物萃取出亮白能量，2021年推出全新迪奧雪晶靈極亮光采精華，獲得日本厚生省的4QD認證，能讓肌膚透亮、舒緩、細緻與抗油光，以雪絨花複合物 2.0搭配「鋅」成分，打造出4QD重啟光肌科技，另日常上裝可搭配迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜SPF 50+、PA+++，幫助肌膚抵抗紫外線

迪奧發現，亞洲女性對於肌膚上的膚色變深、斑點生成、膚色不均等，特別在意，而研究發現，如果肌膚油水失衡時，會讓肌膚透亮度下降，因此迪奧雪晶靈極亮光采精華特別在意抗油光，結合雪絨花複合物2.0、抗油光的鋅與維他命C、冰河水，讓肌膚重拾透亮，更細緻與抗油光，含有88%天然來源成分，搭配滴管，一次一管就能精準使用。

保養亮白，化妝時同樣要抗抗黑，迪奧雪晶靈潤色隔離亮妍霜SPF 50+、PA+++，堪稱是輕盈質地的素顏霜，即使戴口罩也不怕，高防曬係數讓肌膚抵抗UVA與UVB，搭配雪絨花的亮白能量，配合光采精華，讓春夏的肌膚不怕曬黑。

迪奧雪晶靈極亮光采精華／30ml／4,050元。圖／迪奧提供
迪奧雪晶靈極亮光采精華／30ml／4,050元。圖／迪奧提供
夏季肌膚亮白作戰，要超前部署。圖／迪奧提供
夏季肌膚亮白作戰，要超前部署。圖／迪奧提供

紫外線 口罩 防曬

延伸閱讀

策略行銷／台鹽總經理吳旭慧 超前部署 三力齊發

前導精華的順序是什麼？有使用的必要嗎？什麼樣的人適合？保養專家一次解答

防荔枝椿象蟲蟲危機超前部署 嘉縣首施放平腹小蜂防治

申敏兒「中空裝」展幹練性感美，逆齡外貌素顏入鏡仍美翻！獨門30+姐姐保養祕訣大公開

相關新聞

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

PALLADIUM總裁帶路！親揭傳奇沙漠靴製作秘密 必看5大設計亮點

PALLADIUM復刻1947年問世的經典傳奇沙漠靴PALLABROUSSE，升級推出「PALLABROUSSE LEG...

芋頭控吃起來！7-11「基隆連珍聯名甜點」季節限定回歸　還有「振頤軒泡芙芋到泥」

芋頭控又可大飽口福了！7-ELEVEN去年與基隆百年老店「連珍」合作推出芋頭聯名甜點，締造熱銷超過200萬份的驚人紀錄，...

亮白超前部署、臉越油越不白！迪奧雪晶靈推光采精華

雖然氣溫還在偏低，但美妝保養界的亮白保養品大戰，已經提前開打，想要夏季肌膚能亮白，肯定要超前部署。迪奧的雪精靈透亮系列，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。