噶瑪蘭2021再發光 獲威士忌行業大賞最佳風雲人氣酒廠

噶瑪蘭威士忌2021年持續發光！在2021年英國《威士忌雜誌》所舉辦的「威士忌行業大賞（Icons of Whisky Awards）」中，於世界產區類別（Rest of World）獲得「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」，噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai）更榮獲「年度品牌大使 （World Whisky Brand Ambassador of the Year）」肯定。

「最佳風雲人氣酒廠」可以說是肯定了噶瑪蘭威士忌酒廠，不斷創新與努力的成果。在2020年時，噶瑪蘭威士忌酒廠內的酒堡二樓，重新改裝為「噶瑪蘭花園廳 KAVALAN GARDEN HALL」，以迷人的寶島調酒吧點綴綠意設計，呼應了酒廠的自然環境；融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間，讓遊客一次滿足自己當調酒師、品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款，以及嘗鮮獨創調酒的多重享受。