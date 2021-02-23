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噶瑪蘭2021再發光 獲威士忌行業大賞最佳風雲人氣酒廠

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai），榮獲「年度品牌大使」肯定。圖／摘自網路。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai），榮獲「年度品牌大使」肯定。圖／摘自網路。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭威士忌2021年持續發光！在2021年英國《威士忌雜誌》所舉辦的「威士忌行業大賞（Icons of Whisky Awards）」中，於世界產區類別（Rest of World）獲得「最佳風雲人氣酒廠（Visitor Attraction of the Year）」，噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑（Kaitlyn Tsai）更榮獲「年度品牌大使 （World Whisky Brand Ambassador of the Year）」肯定。

「最佳風雲人氣酒廠」可以說是肯定了噶瑪蘭威士忌酒廠，不斷創新與努力的成果。在2020年時，噶瑪蘭威士忌酒廠內的酒堡二樓，重新改裝為「噶瑪蘭花園廳 KAVALAN GARDEN HALL」，以迷人的寶島調酒吧點綴綠意設計，呼應了酒廠的自然環境；融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間，讓遊客一次滿足自己當調酒師、品飲多種噶瑪蘭威士忌酒款，以及嘗鮮獨創調酒的多重享受。

「年度品牌大使」則給予噶瑪蘭威士忌品牌大使蔡欣嬑高度肯定。蔡欣嬑在每一場推廣活動與講座中，完美詮釋了宜蘭美麗獨特的自然環境氣候，以及噶瑪蘭如何釀造出豐富、深度而柔和、聞名世界的噶瑪蘭威士忌。蔡欣嬑不僅僅是在推廣品牌，更深深表露出她對台灣威士忌的熱情、對這片土地的情感。

噶瑪蘭獲頒「最佳風雲人氣酒廠」、「年度品牌大使」兩項肯定。圖／摘自噶瑪蘭威士忌臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭獲頒「最佳風雲人氣酒廠」、「年度品牌大使」兩項肯定。圖／摘自噶瑪蘭威士忌臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 品牌

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