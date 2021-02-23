法拉利 X RICHARD MILLE超強聯盟 全方位結成！

天下大勢，分久必合、合久必分，但超跑與頂級名表的聯乘總能掀起兩造粉絲的愛。最新消息：來自義大利的超級跑車法拉利（FERRARI），將與瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE聯手，勢必掀起又一波賽車與手表收藏愛好者的高度熱議。

有著醒目紅色的法拉利（FERRARI）是稱霸超跑與一級方程式賽事（F1）多年的王者，但RICHARD MILLE則是頂級鐘表的一方之霸。「入門價」動輒百萬元起跳的RICHARD MILLE，堪稱金字塔頂端中頂端玩家的身分證，並受到國際拍賣會的熱愛。品牌精擅運用高科技材質與技術，造就動感印象，品牌過去曾多年舉辦「藝術與雅致」古董車大展（Art et Elégance RICHARD MILLE），2020年雖因疫情暫停舉行，但品牌旋即組成以全女性車手打造的「RICHARD MILLE」車隊，並實際參與多項賽事。

事實上，兩個品牌的合作關係已久且廣，包含F1一級方程式賽事、世界耐力錦標賽項目（WEC endurance programs）、 GT國際賽事（Competizioni GT）、法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge），甚至法拉利車手學院（Ferrari Driver Academy），都有著兩造聯手的身影。對於本次合作，RICHARD MILLE品牌創辦人、Richard Mille先生表示，將「視為一次真正深度的合作，並與法拉利的設計師和工程師就腕表核心領域進行多個開發計畫。」