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小熊維尼、奇奇蒂蒂領軍！7-11「迪士尼櫻花季精品集點」野餐、露營萌翻天

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，推出一系列出遊必備超萌單品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，推出一系列出遊必備超萌單品。圖／7-ELEVEN提供

今年初春時節天公作美，各地櫻花狂開的盛況吸引大批遊客賞櫻，7-ELEVEN自2月23日下午3點起將展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，由小熊維尼、奇奇蒂蒂領軍，推出多款戶外出遊野餐必備商品，並2月24日上午於ibon預購推出一系列迪士尼櫻花造型生活周邊和3C商品，迪士尼粉絲快衝一波！

7-ELEVEN再度聯手迪士尼推出「迪士尼櫻花季精品集點」活動，2月23日下午3點起開放限量預購，消費滿50元可獲得1點MotoGP貼紙、OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費可選擇實體或電子集點，集滿6點即可以點數加購一款商品，限量售完為止。

看準春日踏青野餐需求與近年來露營興起，7-ELEVEN首度推出迪士尼聯名櫻花季限定款「限量輕便摺疊野餐躺椅（附收納袋）」，多角度調整椅背設計，方便收納與攜帶，集滿6點加899元可加購1款，共2款；「限量速開遮陽帳（附收納袋）」集滿6點加699元可加購1款，共2款；「限量造型野餐墊」集滿6點加399元可加購1款，共2款；「限量造型蛹型睡袋」可拼接成雙人睡袋，集滿6點加899元可加購1款，共2款。

另外還有野餐露營或居家都實用的小熊維尼、奇奇蒂蒂「限量造型摺疊桌」，集滿6點加449元可加購1款；「限量陶瓷盤兩件組」分格盤可放醬汁、小菜或甜點，集滿6點加249元可加購1款，共2款；「限量奇奇蒂蒂造型立體置物提籃」集滿6點加349元。小熊維尼、小豬兩款設計的「限量InfoThink真無線藍牙耳機」集滿6點加999元可加購1款。

2月24日上午11點起7-ELEVEN的ibon預購活動共有多款迪士尼櫻花造型商品，奇奇蒂蒂、小熊維尼、小飛象等人氣角色皆粉萌登場，包含文具組、甜甜圈坐墊、柔光香氛燈、無線光學滑鼠及無線鍵盤等，後續也將於部分門市推出迪士尼粉萌季的矽藻土杯墊、洗漱墊、玻璃吸管等商品。

全家便利商店將於2月24日起推出「粉漾莓好櫻花季」端架活動，網羅糖果、巧克力、零食等粉嫩草莓和櫻花商品，指定商品可享第2件6折；私品茶也加入櫻花主題，2月24日至3月23日購買私品茶系列飲品，就可獲得期間限定的春日櫻花杯款，限量送完為止。

此外，全家便利商店即日起至3月1日於台北市信義區商圈打造「Let's Café櫻花小屋」，滿滿櫻花樹圍繞著透明玻璃屋，是櫻花季不可錯過的打卡新點。

7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量InfoThink真無線藍牙耳機」，集滿6點加999元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量InfoThink真無線藍牙耳機」，集滿6點加999元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
2月24日至3月23日購買全家便利商店私品茶系列飲品，可獲得期間限定的春日櫻花杯款，限量送完為止。圖／全家便利商店提供
2月24日至3月23日購買全家便利商店私品茶系列飲品，可獲得期間限定的春日櫻花杯款，限量送完為止。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型野餐墊」，集滿6點加399元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型野餐墊」，集滿6點加399元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「迪士尼櫻花文具組」，每組售價450元。圖／7-ELEVEN提供
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「迪士尼櫻花文具組」，每組售價450元。圖／7-ELEVEN提供
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「小熊維尼系列粉萌柔光香氛燈」，售價1,280元。圖／7-ELEVEN提供
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「小熊維尼系列粉萌柔光香氛燈」，售價1,280元。圖／7-ELEVEN提供
「漫步花間玻璃吸管組」，共有奇奇蒂蒂款、小熊維尼等2款，每款售價299元，7-ELEVEN 3,500間實體門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
「漫步花間玻璃吸管組」，共有奇奇蒂蒂款、小熊維尼等2款，每款售價299元，7-ELEVEN 3,500間實體門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型摺疊桌」，集滿6點加449元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型摺疊桌」，集滿6點加449元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型蛹型睡袋」集滿6點加899元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量造型蛹型睡袋」集滿6點加899元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量奇奇蒂蒂造型立體置物提籃」，集滿6點加349元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量奇奇蒂蒂造型立體置物提籃」，集滿6點加349元。記者陳立儀／攝影
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「小熊維尼粉萌無線鍵盤」、「小熊維尼粉萌無線光學滑鼠」、「小豬粉萌無線光學滑鼠」。記者陳立儀／攝影
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「小熊維尼粉萌無線鍵盤」、「小熊維尼粉萌無線光學滑鼠」、「小豬粉萌無線光學滑鼠」。記者陳立儀／攝影
3月3日起7-ELEVEN 3,000間實體門市限定販售「櫻花矽藻土杯墊」、「櫻花矽藻土洗漱墊」，每款售價159元。記者陳立儀／攝影
3月3日起7-ELEVEN 3,000間實體門市限定販售「櫻花矽藻土杯墊」、「櫻花矽藻土洗漱墊」，每款售價159元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，推出一系列出遊必備超萌單品。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，推出一系列出遊必備超萌單品。記者陳立儀／攝影
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「櫻花系列甜甜圈坐墊」，共4款，每款售價599元。記者陳立儀／攝影
2月24日上午11點起7-ELEVEN推出ibon預購「櫻花系列甜甜圈坐墊」，共4款，每款售價599元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店2月24日起推出「粉漾莓好櫻花季」端架活動，指定商品可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月24日起推出「粉漾莓好櫻花季」端架活動，指定商品可享第2件6折。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量陶瓷盤兩件組」，集滿6點加249元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量陶瓷盤兩件組」，集滿6點加249元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店即日起至3月1日於台北市信義區商圈打造「Let's Café櫻花小屋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起至3月1日於台北市信義區商圈打造「Let's Café櫻花小屋」。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量速開遮陽帳（附收納袋）」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼櫻花季精品集點」活動推出「限量速開遮陽帳（附收納袋）」，集滿6點加699元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出迪士尼聯名櫻花季限定款「限量輕便摺疊野餐躺椅（附收納袋）」，集滿6點加899元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出迪士尼聯名櫻花季限定款「限量輕便摺疊野餐躺椅（附收納袋）」，集滿6點加899元可加購1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供

櫻花季 迪士尼 野餐

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