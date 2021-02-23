小熊維尼、奇奇蒂蒂領軍！7-11「迪士尼櫻花季精品集點」野餐、露營萌翻天

今年初春時節天公作美，各地櫻花狂開的盛況吸引大批遊客賞櫻，7-ELEVEN自2月23日下午3點起將展開「迪士尼櫻花季精品集點」活動，由小熊維尼、奇奇蒂蒂領軍，推出多款戶外出遊野餐必備商品，並2月24日上午於ibon預購推出一系列迪士尼櫻花造型生活周邊和3C商品，迪士尼粉絲快衝一波！

7-ELEVEN再度聯手迪士尼推出「迪士尼櫻花季精品集點」活動，2月23日下午3點起開放限量預購，消費滿50元可獲得1點MotoGP貼紙、OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點送電子點數，單筆消費可選擇實體或電子集點，集滿6點即可以點數加購一款商品，限量售完為止。

看準春日踏青野餐需求與近年來露營興起，7-ELEVEN首度推出迪士尼聯名櫻花季限定款「限量輕便摺疊野餐躺椅（附收納袋）」，多角度調整椅背設計，方便收納與攜帶，集滿6點加899元可加購1款，共2款；「限量速開遮陽帳（附收納袋）」集滿6點加699元可加購1款，共2款；「限量造型野餐墊」集滿6點加399元可加購1款，共2款；「限量造型蛹型睡袋」可拼接成雙人睡袋，集滿6點加899元可加購1款，共2款。

另外還有野餐露營或居家都實用的小熊維尼、奇奇蒂蒂「限量造型摺疊桌」，集滿6點加449元可加購1款；「限量陶瓷盤兩件組」分格盤可放醬汁、小菜或甜點，集滿6點加249元可加購1款，共2款；「限量奇奇蒂蒂造型立體置物提籃」集滿6點加349元。小熊維尼、小豬兩款設計的「限量InfoThink真無線藍牙耳機」集滿6點加999元可加購1款。

2月24日上午11點起7-ELEVEN的ibon預購活動共有多款迪士尼櫻花造型商品，奇奇蒂蒂、小熊維尼、小飛象等人氣角色皆粉萌登場，包含文具組、甜甜圈坐墊、柔光香氛燈、無線光學滑鼠及無線鍵盤等，後續也將於部分門市推出迪士尼粉萌季的矽藻土杯墊、洗漱墊、玻璃吸管等商品。

全家便利商店將於2月24日起推出「粉漾莓好櫻花季」端架活動，網羅糖果、巧克力、零食等粉嫩草莓和櫻花商品，指定商品可享第2件6折；私品茶也加入櫻花主題，2月24日至3月23日購買私品茶系列飲品，就可獲得期間限定的春日櫻花杯款，限量送完為止。