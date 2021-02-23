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家樂福草莓季超療癒 獨家台啤草莓優格啤酒必入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台啤微醺系列優格草莓啤酒，單組6瓶，3月3日前特價192元。圖／家樂福提供
台啤微醺系列優格草莓啤酒，單組6瓶，3月3日前特價192元。圖／家樂福提供

草莓季走到哪都被粉色包圍，家樂福也精選草莓系列烘焙商品推出優惠，並且加碼推出多款草莓啤酒，用療癒美食加美酒幫大家一起度過這週上班日，歡樂迎接連假到來。

家樂福草莓季烘焙類精選推薦不敗經典款「草莓千層蛋糕」，海綿蛋糕體抹上濃醇牛奶卡士達夾餡、酸甜草莓醬，再鋪上滿滿草莓，2月28日當天快閃限定優惠只要99元。另外，夾入綿密乳酪香緹的「草莓寶盒」、包裹莓果乳酪餡的「寶貝熊麵包」也都一路優惠到3月底。

另外，大人系的草莓季則為消費者獻上多款草莓啤酒，其中特別推薦台啤為家樂福獨家推出的「有個美莓」微醺系列優格草莓啤酒，瓶身上有著可愛擬人化的草莓手繪感插圖，搭配特色手寫字，呈現絕妙的反差萌，單組6瓶裝，3月3日前特價192元。而金色三麥濃情草莓小麥啤酒則是走浪漫放閃風格，外包裝印有「你愛草莓」、「我愛草莓」設計字體，使用整粒草莓還帶有草莓果醬的濃郁香氣，甜美滋味一喝難以忘懷。

而經典的日本冰結系列水果調酒，今年再度推出以日本在地果物「甘王草莓」製造的香甜口味，獨家「STRAIGHT果汁」技術，將嚴選果實搾汁後，不經熱濃縮直接凍結再自然解凍，保留果汁新鮮滋味及香氣，喝的同時還能感受滿滿香甜氣息，一秒彷彿到日本。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Kirin冰結調酒-福岡甘王草莓，3月3日前促銷價49元。圖／家樂福提供
Kirin冰結調酒-福岡甘王草莓，3月3日前促銷價49元。圖／家樂福提供
草莓千層蛋糕，售價168元，2月28日當天快閃限定優惠只要99元。圖／家樂福提供
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金色三麥濃情草莓小麥啤酒，3月3日前特價99元。圖／家樂福提供
金色三麥濃情草莓小麥啤酒，3月3日前特價99元。圖／家樂福提供
草莓寶盒，3月底前優惠價168元。圖／家樂福提供
草莓寶盒，3月底前優惠價168元。圖／家樂福提供
寶貝熊麵包，3月底前優惠價48元。圖／家樂福提供
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日本 家樂福

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