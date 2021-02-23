精品人事小搬風 萬寶龍、浪琴高層上任揭示新氣象

農曆年已過，新的一年來報到，精品品牌也相繼傳出人事異動，像是複合精品品牌萬寶龍（MONTBLANC）宣布將有Marco Tomasetta出任品牌新任創意總監一職，而瑞士鐘表品牌浪琴（LONGINES）則將有品牌副總張采葳（Teresa Chang）擔當，已於近日正式接任，新官上任帶出新氣象。

成立於1832年、並以飛翼沙漏為Logo的浪琴表，近年以懷舊經典、運動風格見長，除了復刻的軍事風格頗受藏家喜愛，更有超強人氣王「志玲姐姐」林志玲擔任代言人。品牌屬瑞士斯沃琪集團（Swatch Group）旗下，集團擁有寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）等Prestige類別品牌，浪琴則與另一集團品牌雷達（RADO）屬高價（High）定位。品牌副總張采葳原本也於同集團其他品牌擔任管理職，並將於日後身兼二職，成為集團重要核心，負責未來浪琴表的營運管理。

而畢業於米蘭的歐洲設計學院的Marco Tomasetta，曾任職於多個國際知名時尚品牌。萬寶龍執行長Nicolas Baretzki指出：「Marco將為萬寶龍帶來創意的領導力和遠見，對此我們感到無比高興，這將有助於萬寶龍加速發展成奢華商務生活型態之品牌。」，而Marco Tomasetta本人則表示，他非常期待能為萬寶龍規劃全新創意願景，將品牌的知名象徵如大師傑作系列與跨產品類別的全新設計理念結合，進而打造奢華商務生活型態的思維模式。