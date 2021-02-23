聽新聞
test
0:00 / 0:00
波士頓龍蝦套餐55折！一次品嘗「望月樓」粵菜經典6式
座落於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」餐廳，以新派粵菜、創意港點及無邊美景聞名，即日起至4月30日推出「開工特惠雙響砲」，包括平日午餐限定的「波士頓龍蝦套餐」55折優惠，以及菜色升級的「片皮鴨桌菜」。
望月樓港籍主廚蘇權暉承襲父業，並跟隨多位頂尖名廚習藝，擁有超過25載的深厚功力。他的粵菜融舊於新，精製細做，講究美感，他為「波士頓龍蝦套餐」開出的6道美食，集粵膳經典於大成，包含廣式燒味拼盤、原籠蒸龍蝦餃、上湯焗龍蝦、花雕蛋白龍蝦鉗、龍蝦湯海鮮泡飯、楊枝甘露及季節水果，每人890元(原價1,600元)，特價55折，非常划算。
另一款主廚設計的「片皮鴨桌菜」，有廣式片皮鴨、老火煲例湯、紅油咖哩大海蝦、芝士磨菇焗烤扇貝、沉香鎮江豬腱骨、豉汁蒸寶石鱸魚、蒜香脆皮炸子雞、牛肝菌海鮮炆伊麵、芋頭西米露和季節鮮果盤，每桌10人13,800元(原價15,000元)，其中的廣式片皮鴨，也是望月樓最受歡迎的招牌菜之一。
「望月樓」隸屬於Mega 50餐飲及宴會，也是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。望月樓地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F(板橋大遠百旁)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言