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波士頓龍蝦套餐55折！一次品嘗「望月樓」粵菜經典6式

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「廣式片皮鴨」是望月樓的招牌菜色之一。圖／Mega 50提供
「廣式片皮鴨」是望月樓的招牌菜色之一。圖／Mega 50提供

座落於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」餐廳，以新派粵菜、創意港點及無邊美景聞名，即日起至4月30日推出「開工特惠雙響砲」，包括平日午餐限定的「波士頓龍蝦套餐」55折優惠，以及菜色升級的「片皮鴨桌菜」。

望月樓港籍主廚蘇權暉承襲父業，並跟隨多位頂尖名廚習藝，擁有超過25載的深厚功力。他的粵菜融舊於新，精製細做，講究美感，他為「波士頓龍蝦套餐」開出的6道美食，集粵膳經典於大成，包含廣式燒味拼盤、原籠蒸龍蝦餃、上湯焗龍蝦、花雕蛋白龍蝦鉗、龍蝦湯海鮮泡飯、楊枝甘露及季節水果，每人890元(原價1,600元)，特價55折，非常划算。

另一款主廚設計的「片皮鴨桌菜」，有廣式片皮鴨、老火煲例湯、紅油咖哩大海蝦、芝士磨菇焗烤扇貝、沉香鎮江豬腱骨、豉汁蒸寶石鱸魚、蒜香脆皮炸子雞、牛肝菌海鮮炆伊麵、芋頭西米露和季節鮮果盤，每桌10人13,800元(原價15,000元)，其中的廣式片皮鴨，也是望月樓最受歡迎的招牌菜之一。

「望月樓」隸屬於Mega 50餐飲及宴會，也是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。望月樓地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F(板橋大遠百旁)。

望月樓波士頓龍蝦套餐開工特惠55折。圖／Mega 50提供
望月樓波士頓龍蝦套餐開工特惠55折。圖／Mega 50提供
望月樓視野極佳，坐擁新北夜景。圖／Mega 50提供
望月樓視野極佳，坐擁新北夜景。圖／Mega 50提供

波士頓 海鮮

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