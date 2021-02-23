波士頓龍蝦套餐55折！一次品嘗「望月樓」粵菜經典6式

座落於新北地標百揚大樓48樓的「望月樓」餐廳，以新派粵菜、創意港點及無邊美景聞名，即日起至4月30日推出「開工特惠雙響砲」，包括平日午餐限定的「波士頓龍蝦套餐」55折優惠，以及菜色升級的「片皮鴨桌菜」。

望月樓港籍主廚蘇權暉承襲父業，並跟隨多位頂尖名廚習藝，擁有超過25載的深厚功力。他的粵菜融舊於新，精製細做，講究美感，他為「波士頓龍蝦套餐」開出的6道美食，集粵膳經典於大成，包含廣式燒味拼盤、原籠蒸龍蝦餃、上湯焗龍蝦、花雕蛋白龍蝦鉗、龍蝦湯海鮮泡飯、楊枝甘露及季節水果，每人890元(原價1,600元)，特價55折，非常划算。

另一款主廚設計的「片皮鴨桌菜」，有廣式片皮鴨、老火煲例湯、紅油咖哩大海蝦、芝士磨菇焗烤扇貝、沉香鎮江豬腱骨、豉汁蒸寶石鱸魚、蒜香脆皮炸子雞、牛肝菌海鮮炆伊麵、芋頭西米露和季節鮮果盤，每桌10人13,800元(原價15,000元)，其中的廣式片皮鴨，也是望月樓最受歡迎的招牌菜之一。