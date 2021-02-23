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家樂福元宵週開跑 限時3日加碼送 傳統、創意全都有
元宵節剛好遇上228連假，正是家人團聚共享美味湯圓的重要時刻。即日起家樂福元宵週正式開跑，除了各種口味湯圓，更同步推出周邊配料優惠，讓煮湯圓不再是唯一吃法，炸湯圓、裸湯圓裹花生粉還是氣炸湯圓都能發揮吃法新創意。2月24日起至2月26日家樂福量販/超市/線上購物線上線下全面加碼，全館單筆購買湯圓系列滿299元再送20元現金折價券。
家樂福去年元宵節檔期湯圓熱銷達到近40萬包，民眾喜愛的傳統口味排名分別為芝麻、花生與鮮肉口味，品牌部分主要以桂冠與義美最為暢銷，近年網路討論度高的草莓煉乳與辻利抹茶湯圓，去年也有銷售上萬包的成績。
即日起至3月2日止，經典不敗的桂冠湯圓（芝麻、花生、鮮肉）、以及適合混搭的桂冠小湯圓皆單盒優惠38元；蓮發九份芋圓地瓜圓、糯米湯圓單盒62元；喜愛鹹湯圓的民眾，別忘了一起入手登豐油蔥、蝦皮，單包59元。另外，創意滿分的義美草莓煉乳湯圓特價38元；而喜歡日式風味的民眾，桂冠辻利日式雙享甜湯組優惠價169元、桂冠辻利抹茶包餡小湯圓特價59元。
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