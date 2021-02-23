家樂福元宵週開跑 限時3日加碼送 傳統、創意全都有

元宵節剛好遇上228連假，正是家人團聚共享美味湯圓的重要時刻。即日起家樂福元宵週正式開跑，除了各種口味湯圓，更同步推出周邊配料優惠，讓煮湯圓不再是唯一吃法，炸湯圓、裸湯圓裹花生粉還是氣炸湯圓都能發揮吃法新創意。2月24日起至2月26日家樂福量販/超市/線上購物線上線下全面加碼，全館單筆購買湯圓系列滿299元再送20元現金折價券。

家樂福去年元宵節檔期湯圓熱銷達到近40萬包，民眾喜愛的傳統口味排名分別為芝麻、花生與鮮肉口味，品牌部分主要以桂冠與義美最為暢銷，近年網路討論度高的草莓煉乳與辻利抹茶湯圓，去年也有銷售上萬包的成績。