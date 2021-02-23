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人間香奈兒BLACKPINK Jennie扮壞女孩美又辣
被媒體封為「人間香奈兒」的韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie，日前在IG發布自己為最新一期韓國時尚雜誌拍攝的時尚大片。她這次課以以俏皮的脫妝鬼臉表情、幾乎素顏的妝容、脫落的指甲油等，演繹壞女孩風格，服裝也以簡單的經典單品演繹自然性感的魅力，如單穿吊帶牛仔褲、細肩帶背心等，而為整體造型點出高級時尚感的，則是大量混搭配戴的香奈兒（CHANEL）經典珠寶COCO CRUSH系列。
COCO CRUSH珠寶作品優雅的圓弧刻紋與精準切線完美交織出Matelassé菱格紋圖騰，每件作品均以手工拋光，以精湛的珠寶工藝演繹香奈兒自1955年以來的經典設計。而這簡約時尚的設計，自2015年推出戒指及手環以來，以大膽百搭的中性風格，風靡全球時尚人士。而後，更注入了香奈兒女士最鍾愛的寶石－鑽石，及品牌獨創18K BEIGE米色金等經典的素材，陸續推出以不同K金或搭配鑽石鑲嵌的各式寬、窄版戒指、手環及耳環與耳扣，為COCO CRUSH系列注入豐富樣貌。
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