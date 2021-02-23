生肖屬牛「免費送豬排」！吉豚屋限時優惠 只有4天

為慶鑄金牛年，來自日本的連鎖餐廳「吉豚屋」，自2月26日起，連續4天推出限時優惠，只要「屬牛」的民眾點購定食，就免費招待一份「腰內豬排」。另外參與照片分享活動，還有機會獲得金豬吊飾、禮券等禮品。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，標榜包括醬汁、沾醬、麵包粉等原物料，皆是從日本運送來台，傳達道地風味。目前吉豚屋在大台北地區設有8間門市，店內提供有吉豚豬排丼、里肌豬排定食、腰內豬排咖哩等多種餐點，日前更與日本同步推出「1公斤日式唐揚雞」，增添網路的討論度。