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生肖屬牛「免費送豬排」！吉豚屋限時優惠 只有4天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
生肖屬牛者，至吉豚屋點購定食，就可獲得「腰內豬排」一份。圖／吉豚屋提供
生肖屬牛者，至吉豚屋點購定食，就可獲得「腰內豬排」一份。圖／吉豚屋提供

為慶鑄金牛年，來自日本的連鎖餐廳「吉豚屋」，自2月26日起，連續4天推出限時優惠，只要「屬牛」的民眾點購定食，就免費招待一份「腰內豬排」。另外參與照片分享活動，還有機會獲得金豬吊飾、禮券等禮品。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，標榜包括醬汁、沾醬、麵包粉等原物料，皆是從日本運送來台，傳達道地風味。目前吉豚屋在大台北地區設有8間門市，店內提供有吉豚豬排丼、里肌豬排定食、腰內豬排咖哩等多種餐點，日前更與日本同步推出「1公斤日式唐揚雞」，增添網路的討論度。

自2月26日至3月1日期間，「生肖屬牛」的消費者出示身份證件，至吉豚屋點購任一款定食，就可免費獲得價值55元的「腰內豬排」一份。業者也特別推薦「海老雞排定食」，除了原有的海老、雞排外，再加上贈送的腰內豬排，就能夠一次品嚐到3種海陸滋味。另外2月28日前上傳用餐照片，還可參加抽獎，有機會獲得金豬吊飾、餐券等禮品，

吉豚屋「腰內豬排」，每份55元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋「腰內豬排」，每份55元。圖／吉豚屋提供

日本 雞排

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