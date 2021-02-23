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「小米元宵節」家電直降再送現金券 Redmi 9T開賣5,000元有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Redmi 9T（6GB+128GB）提供暮光藍、日出橙和海洋綠3色，售價5,499元。圖／小米台灣提供
Redmi 9T（6GB+128GB）提供暮光藍、日出橙和海洋綠3色，售價5,499元。圖／小米台灣提供

農曆新年還沒過完，新春各種優惠再掀起一波購物潮！小米台灣即日起至2月26日推出「小米元宵節」活動，祭出滿額贈、直降、購物返券、商品加價購、組合套裝、優惠券等眾多優惠，並同步宣告超實惠的入門機Redmi 9T盛大開賣，共有碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠4款繽紛色彩，售價4,699元起。

小米元宵節針對多款熱門商品推出直降活動，「米家掃拖機器人」直降500元，優惠價只要8,495元，領券最高再折600元；「米家手持無線吸塵器 Lite」直降500元，優惠價只要4,495元，領券最高再折200元；「米家電磁爐」直降200元，優惠價只要1,595元，領券最高再折100元。此外，於小米元宵節活動期間購買米家掃拖機器人、米家掃地機器人、米家無線吸塵器G10、米家空氣淨化器Pro、米家掃拖機器人1C、米家掃拖機器人G1、米家手持無線吸塵器Lite、90分金屬旅行箱等任1款商品，還可獲得500元現金券乙張，購越多省越多。

而米粉最愛的滿額贈也再度豪氣登場，於「小米元宵節」活動期間單筆消費（不含手機）滿3,000元即贈小米手環4C或10000小米行動電源3快充版；單筆消費（不含手機）滿6,000元即贈小米小愛音箱Play或小米藍牙耳機Earbuds超值版；單筆消費（不含手機）滿9,000元即贈小米手環5或米家床頭燈；單筆消費（不含手機）滿12,000元即贈米家水離子吹風機或小米旅行箱20吋；單筆消費（不含手機）滿18,000元即贈小米小愛音箱Art、小米便攜相片印表機或小米真無線藍牙耳機2S。

Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠4種顏色，售價4,699元。圖／小米台灣提供
Redmi 9T（4GB+64GB）提供碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠4種顏色，售價4,699元。圖／小米台灣提供
小米台灣即日起至2月26日推出「小米元宵節」活動，祭出眾多優惠活動。圖／小米台灣提供
小米台灣即日起至2月26日推出「小米元宵節」活動，祭出眾多優惠活動。圖／小米台灣提供

元宵節 吹風機 Redmi 小米

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