「小米元宵節」家電直降再送現金券 Redmi 9T開賣5,000元有找

農曆新年還沒過完，新春各種優惠再掀起一波購物潮！小米台灣即日起至2月26日推出「小米元宵節」活動，祭出滿額贈、直降、購物返券、商品加價購、組合套裝、優惠券等眾多優惠，並同步宣告超實惠的入門機Redmi 9T盛大開賣，共有碳纖灰、暮光藍、日出橙和海洋綠4款繽紛色彩，售價4,699元起。

小米元宵節針對多款熱門商品推出直降活動，「米家掃拖機器人」直降500元，優惠價只要8,495元，領券最高再折600元；「米家手持無線吸塵器 Lite」直降500元，優惠價只要4,495元，領券最高再折200元；「米家電磁爐」直降200元，優惠價只要1,595元，領券最高再折100元。此外，於小米元宵節活動期間購買米家掃拖機器人、米家掃地機器人、米家無線吸塵器G10、米家空氣淨化器Pro、米家掃拖機器人1C、米家掃拖機器人G1、米家手持無線吸塵器Lite、90分金屬旅行箱等任1款商品，還可獲得500元現金券乙張，購越多省越多。