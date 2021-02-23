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超美！GRAFF虛擬魔法使Tilda 將緞帶蝴蝶結變成珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格拉夫以一個幻想中的人物為主角，推出最新的珠寶系列Tilda’s Bow。
格拉夫以一個幻想中的人物為主角，推出最新的珠寶系列Tilda’s Bow。

來自英倫的高級珠寶品牌格拉夫（Graff），以一個幻想中的人物為主角，推出最新的珠寶系列Tilda’s Bow。這位名為Tilda的女孩彷彿擁有魔法，能將絲綢布料變成緞帶珠寶，延伸出全系列的珠寶：璀璨的蝴蝶結、纏繞的鑽石… 每件具有份量感的作品都流露出精緻高雅的女性魅力。

緞帶蝴蝶結一直是格拉夫品牌重要的靈感來源。格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「它的嬌柔嫵媚、精巧細緻和迷人美態為我們帶來無限啟發。Tilda’s Bow系列捕捉女士為裙子或秀髮繫上蝴蝶結的美麗瞬間，把輕盈自然的形態與跳脫的動感化作永恆。」

雖然Tilda’s Bow是透過一位虛構的人物角色來創作的珠寶，不過真正的魔法則是來自格拉夫的設計團隊與工匠的巧手。全系列作品包括多款項鍊、戒指、耳環、手環等，以翠燦的鑽石和精湛的金工，將緞帶輕柔靈動的線條畫作瞬間永恆。最新的項鍊共鑲嵌13.5克拉的美鑽，以不對稱的方式呈現蝴蝶結，配戴起來恰好點綴美麗的鎖骨。除了項鍊，還以多款精巧的日常配戴款式，或是以梨形切割的鑽石為主角、或是鋪鑲鑽石，為日常生活綴上永不退流行的簡約魅力

格拉夫Tilda’s Bow系列鋪鑲鑽石耳環，共鑲嵌3.30克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列鋪鑲鑽石耳環，共鑲嵌3.30克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列鋪鑲鑽石戒指，共鑲嵌2.10克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列鋪鑲鑽石戒指，共鑲嵌2.10克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列克拉鑽石項鍊，共鑲嵌13.50克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列克拉鑽石項鍊，共鑲嵌13.50克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列鑽石項鍊，共鑲嵌13.5克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供
格拉夫Tilda’s Bow系列鑽石項鍊，共鑲嵌13.5克拉鑽石，價格店洽。圖／格拉夫提供

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