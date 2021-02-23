超美！GRAFF虛擬魔法使Tilda 將緞帶蝴蝶結變成珠寶

來自英倫的高級珠寶品牌格拉夫（Graff），以一個幻想中的人物為主角，推出最新的珠寶系列Tilda’s Bow。這位名為Tilda的女孩彷彿擁有魔法，能將絲綢布料變成緞帶珠寶，延伸出全系列的珠寶：璀璨的蝴蝶結、纏繞的鑽石… 每件具有份量感的作品都流露出精緻高雅的女性魅力。

緞帶蝴蝶結一直是格拉夫品牌重要的靈感來源。格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「它的嬌柔嫵媚、精巧細緻和迷人美態為我們帶來無限啟發。Tilda’s Bow系列捕捉女士為裙子或秀髮繫上蝴蝶結的美麗瞬間，把輕盈自然的形態與跳脫的動感化作永恆。」