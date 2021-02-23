聽新聞
test
0:00 / 0:00
超美！GRAFF虛擬魔法使Tilda 將緞帶蝴蝶結變成珠寶
來自英倫的高級珠寶品牌格拉夫（Graff），以一個幻想中的人物為主角，推出最新的珠寶系列Tilda’s Bow。這位名為Tilda的女孩彷彿擁有魔法，能將絲綢布料變成緞帶珠寶，延伸出全系列的珠寶：璀璨的蝴蝶結、纏繞的鑽石… 每件具有份量感的作品都流露出精緻高雅的女性魅力。
緞帶蝴蝶結一直是格拉夫品牌重要的靈感來源。格拉夫設計總監Anne-Eva Geffroy表示：「它的嬌柔嫵媚、精巧細緻和迷人美態為我們帶來無限啟發。Tilda’s Bow系列捕捉女士為裙子或秀髮繫上蝴蝶結的美麗瞬間，把輕盈自然的形態與跳脫的動感化作永恆。」
雖然Tilda’s Bow是透過一位虛構的人物角色來創作的珠寶，不過真正的魔法則是來自格拉夫的設計團隊與工匠的巧手。全系列作品包括多款項鍊、戒指、耳環、手環等，以翠燦的鑽石和精湛的金工，將緞帶輕柔靈動的線條畫作瞬間永恆。最新的項鍊共鑲嵌13.5克拉的美鑽，以不對稱的方式呈現蝴蝶結，配戴起來恰好點綴美麗的鎖骨。除了項鍊，還以多款精巧的日常配戴款式，或是以梨形切割的鑽石為主角、或是鋪鑲鑽石，為日常生活綴上永不退流行的簡約魅力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言