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新課綱下表演藝術怎麼加深加廣？三大表演場館來幫忙

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台中歌劇院「數位學苑」將講座現場錄影，剪輯再製後於歌劇院官方YouTube和Facebook觀看，以輕鬆幽默或具教育深度的內容提供民眾觀看。圖為雲門舞者周章佞現場舞蹈講解「什麼是舞蹈」。圖／台中歌劇院提供
台中歌劇院「數位學苑」將講座現場錄影，剪輯再製後於歌劇院官方YouTube和Facebook觀看，以輕鬆幽默或具教育深度的內容提供民眾觀看。圖為雲門舞者周章佞現場舞蹈講解「什麼是舞蹈」。圖／台中歌劇院提供

新課綱上路，各校紛紛開設藝術領域加深加廣選修課程，但許多學校對於表演藝術感到陌生，不知如何教起。因應疫情，劇院去年嘗試發展新的線上營運模式，如今也應用在學校教學上。台中歌劇院特別選在昨天開學日推出NTT Online「劇場線上導覽」，以360度VR新媒體呈現台中歌劇院的內部劇場架構，歡迎老師運用於教學。兩廳院則透露，今年預計將以5G技術結合無人機空拍，完成360度VR兩廳院導覽影片，讓學生認識劇院內外。

台中歌劇院藝術總監邱瑗指出，很多人對劇場陌生而產生距離。此次的「劇場線上導覽」將現場導覽「線上化」，讓學生透過3D立體的遊戲式設計進入虛擬歌劇院空間。她表示， 學生可使用電腦或手機從歌劇院官網進入「劇場線上導覽」，從歌劇院外觀3D模型到內部透視，一步步深入探索劇場的不同空間和機械裝置。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院將串聯108課綱，主題彙整兩廳院圖書館數位館藏、表演藝術雜誌PAR影音圖文、106支國家兩廳院NTCH togo影音，免費授權給老師使用，並將設計課程與教案提供老師參考。台中歌劇院則將講座現場錄影剪輯再製後打造「數位學苑」，於歌劇院官方YouTube和臉書觀看，並全新企劃「表演，chill什麼？」與「WOW藝術」線上影音系列，提供輕鬆幽默並兼具教育深度的內容。

至於實體教育，衛武營表示，今年將推出「劇場藝術體驗教育計畫」，與台灣文學館合作， 帶著學校老師共備課程練習改編劇本，成果將收錄到讀劇計畫並出版讀劇集。上半年還將邀請高市交、高市國、豫劇團等團隊設計教本，將「劇場禮儀」、「國際廳院介紹」融入表演，邀學生欣賞。劉怡汝則透露，兩廳院將與台北市教育局合作，讓國中生在學習階段便可體驗劇場的工作，包括前台服務與藝術行政等。

台中歌劇院 劇場 兩廳院

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