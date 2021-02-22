A5和牛、牛舌無限吃！「哞哞屋」菜單升級 打卡送龍蝦

為了滿足消費者的喜好，位於西門町商圈的日式燒肉吃到飽「哞哞屋」，自即日起全新調整菜單，並推出最頂級的用餐方案，除了原有的菜色外，再加入日本鹿兒島A5和牛、美國見島和牛、海虎蝦、北海道帆立貝等多種海陸食材，通通採無限供應，另外還有打卡送「加勒比海大龍蝦」的限時優惠。

過去哞哞屋以美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、美國Prime級冷藏安格斯牛排等食材，提供每人888、988元的不同用餐方案。此次全新的菜單則將食材大幅換血。以988元方案為例，就新增了美國見島和牛、西班牙Cebo伊比利豬等多種食材；全新推出的方案，更再加入鹿兒島A5和牛、巨大海虎蝦、紐澳極上厚切牛舌、安格斯無骨牛小排、西班牙Bellota伊比利豬等不同的食材，均採無限供應，每人1,688元。