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命名藏了巧思 「H24淡香水」呈現新時代的時尚男人味

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
H24淡香水。圖／愛馬仕提供
H24淡香水。圖／愛馬仕提供

一般來說，市面上男性香水大多以「木質調」風格為主，而愛馬仕近日推出2021第一款香氛「H24淡香水」，打破這種刻板印象，透過從男裝系列得來的靈感創造出嶄新的香調，突破以往過於單一的男香形象塑造。

全新上市的「H24淡香水」，是愛馬仕專屬調香師Christine Nagel透過觀察品牌男性世界藝術總監Véronique Nichanian的創作所逐漸構思成型的。「當我觀賞Véronique的時裝秀時，總是驚訝發現竟然能夠用雙眼來感受服裝的質感，甚至連面料的織法都一目了然。」Christine Nagel表示。於是她把這種意象概念運用在香氛的氣味上，帶出宛如以嗅覺啟發觸覺的神奇效果。

「在水泥叢林中破牆而出的稚嫩小綠芽」是Christine Nagel本次創作時腦海中的畫面，所以植物香調就成了「H24淡香水」的主軸。採用具有乾草香、青草味並帶著淡淡動物香調的龍涎香基調「快樂鼠尾草Salvia sclarea」，搭配水仙原精、玫瑰木天然香精（跟玫瑰花毫無關係的一種南美野生樹木萃取精華）和sclarène分子，融合出獨特的、充滿活力、感性迷人又帶明亮調性的香氛，也再次展現Christine Nagel善於堆疊層次氣味的功力。製作過程中，也使用了特殊的生物科技，利用自然且環保的酶促反應製造出全新的分子，賦予它們別於往常的效果和質感，也可視為一種嶄新的男人味。

「H24淡香水」的「H」代表HERMÈS (愛馬仕)，也代表Human (人類)、Hours (時間)，「24」這個數字則定義了時間的維度，也突顯出愛馬仕位於巴黎24, Rue du Faubourg Saint-Honoré的歷史老店。俐落簡約的瓶身設計同樣很有巧思，由Philippe Mouquet打造動感流線形外觀，象徵男性的衝勁與活力，也像被一隻無形的手輕壓扭轉著。外盒採用100%回收紙材製造，呼應香水的調配風格，礦物灰配檸檬綠，沉穩冷靜的極簡時尚感充滿優雅氣質。

愛馬仕近日推出2021第一款香氛「H24淡香水」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕近日推出2021第一款香氛「H24淡香水」。圖／愛馬仕提供
H24淡香水。圖／愛馬仕提供
H24淡香水。圖／愛馬仕提供
由Philippe Mouquet打造動感流線形外觀，象徵男性的衝勁與活力。圖／愛馬仕提供
由Philippe Mouquet打造動感流線形外觀，象徵男性的衝勁與活力。圖／愛馬仕提供
H24淡香水。圖／愛馬仕提供
H24淡香水。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

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