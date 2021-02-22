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獻上春天綻放的璀璨求婚！亞立詩新鑽戒盛開愛情

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
亞立詩In Blossom初綻系列enamored傾心結婚鑽戒，鉑金戒台25,200元；18K金戒台18,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列enamored傾心結婚鑽戒，鉑金戒台25,200元；18K金戒台18,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供

台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）今年春天推出全新In blossom初綻系列珠寶，以花從綻放到盛開過程為設計靈感，共有初綻In Blossom、傾心Enamored、燦放Flowering、攜手We、相隨With You等5款的求婚鑽戒，以及2對結婚對戒可做搭配，同時上市的還有8款不同的項鍊和耳環，除了可做婚禮珠寶一起配戴，亦能於日常妝點甜蜜，象徵愛情盛開的璀璨。

為歡慶新品上市，自即日起至3月15日止，初綻系列鑽戒搭配30分GIA美鑽優惠價24,900元起，搭配50分GIA美鑽優惠價69,900元起，凡於亞立詩選購任一系列婚鑽戒，還能享以優惠價加購多款珠寶飾品，為新人的幸福增添感動與喜悅。

5款In Blossom初綻系列求婚鑽戒的設計迥異，戒台備有鉑金或18k金兩種材質可選，鑽石大小則依設計而定。同名的初綻In Blossom鑽戒戒台造型如花托、花瓣微張。不對稱設計的傾心Enamored鑽戒戒台則是由花瓣圍繞成愛心形狀，流線形戒身綴以配鑽。燦放Flowering的設計如其名，以盛開的花朵托高主鑽，設計簡單又帶有可愛巧思。攜手We鑽戒則將主鑽蘊含於花苞中，戒身配鑽於兩側交叉點綴。相隨With You系列則是以主鑽配上單邊側邊配鑽的設計，象徵兩人的信任與陪伴。

2對不同款式的男女婚戒均以鉑金或K金打造，可搭配初綻、攜手、相隨鑽戒的型號RBG0513，戒身為流線扭轉的造型設計；型號RBG0149不同質地的線條環繞，男戒戒身以霧面拋光，女戒戒身以排鑽點綴，適合搭配傾心與燦放鑽戒。

同時，初綻、傾心、燦放、相隨等4款求婚鑽戒，都有相同設計概念延伸出的系列耳環可搭配選購，初綻、燦放等兩款還有同款單鑽項鍊，方便喜歡系列花卉設計的新人成套選購，或是單獨為日常穿搭畫龍點睛。

亞立詩In blossom初綻系列enamored傾心耳環，鉑金款27,400元；18K金款20,800元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In blossom初綻系列enamored傾心耳環，鉑金款27,400元；18K金款20,800元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚男戒，鉑金款51,200元；18K金款32,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚男戒，鉑金款51,200元；18K金款32,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列flowering燦放結婚鑽戒，鉑金戒台24,200元；18K金戒台17,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列flowering燦放結婚鑽戒，鉑金戒台24,200元；18K金戒台17,000元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列with you相隨結婚鑽戒，鉑金戒台29,400元；18K金戒台22,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列with you相隨結婚鑽戒，鉑金戒台29,400元；18K金戒台22,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩推春2021春季新品In blossom初綻系列，包括婚戒與珠寶。圖／亞立詩提供
亞立詩推春2021春季新品In blossom初綻系列，包括婚戒與珠寶。圖／亞立詩提供
亞立詩In blossom初綻系列in blossom初綻項鍊，鉑金款21,600元；18K金款15,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In blossom初綻系列in blossom初綻項鍊，鉑金款21,600元；18K金款15,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列we攜手結婚鑽戒，鉑金戒台34,400元；18K金戒台24,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列we攜手結婚鑽戒，鉑金戒台34,400元；18K金戒台24,800元起，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
亞立詩In blossom初綻系列with you相隨耳環，鉑金款16,600元；18K金款10,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In blossom初綻系列with you相隨耳環，鉑金款16,600元；18K金款10,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚女戒，鉑金款34,600元；18K金款25,000元起。圖／亞立詩提供
亞立詩In Blossom初綻系列結婚女戒，鉑金款34,600元；18K金款25,000元起。圖／亞立詩提供

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