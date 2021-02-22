獻上春天綻放的璀璨求婚！亞立詩新鑽戒盛開愛情

台灣婚戒品牌亞立詩（ALUXE）今年春天推出全新In blossom初綻系列珠寶，以花從綻放到盛開過程為設計靈感，共有初綻In Blossom、傾心Enamored、燦放Flowering、攜手We、相隨With You等5款的求婚鑽戒，以及2對結婚對戒可做搭配，同時上市的還有8款不同的項鍊和耳環，除了可做婚禮珠寶一起配戴，亦能於日常妝點甜蜜，象徵愛情盛開的璀璨。

為歡慶新品上市，自即日起至3月15日止，初綻系列鑽戒搭配30分GIA美鑽優惠價24,900元起，搭配50分GIA美鑽優惠價69,900元起，凡於亞立詩選購任一系列婚鑽戒，還能享以優惠價加購多款珠寶飾品，為新人的幸福增添感動與喜悅。

5款In Blossom初綻系列求婚鑽戒的設計迥異，戒台備有鉑金或18k金兩種材質可選，鑽石大小則依設計而定。同名的初綻In Blossom鑽戒戒台造型如花托、花瓣微張。不對稱設計的傾心Enamored鑽戒戒台則是由花瓣圍繞成愛心形狀，流線形戒身綴以配鑽。燦放Flowering的設計如其名，以盛開的花朵托高主鑽，設計簡單又帶有可愛巧思。攜手We鑽戒則將主鑽蘊含於花苞中，戒身配鑽於兩側交叉點綴。相隨With You系列則是以主鑽配上單邊側邊配鑽的設計，象徵兩人的信任與陪伴。

2對不同款式的男女婚戒均以鉑金或K金打造，可搭配初綻、攜手、相隨鑽戒的型號RBG0513，戒身為流線扭轉的造型設計；型號RBG0149不同質地的線條環繞，男戒戒身以霧面拋光，女戒戒身以排鑽點綴，適合搭配傾心與燦放鑽戒。