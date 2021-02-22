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Burberry男裝獨立發表 今晚和周興哲、Rain一起看直播

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Burberry將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦發表2021秋冬男裝秀。圖／Burberry提供
Burberry將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦發表2021秋冬男裝秀。圖／Burberry提供

自2016年開始，Burberry London將男女裝合併走秀，今年開始決定重新分開呈現。最新將要發表的2021秋冬男裝秀，將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦舉辦，也特別邀請了包括周興哲、Rain、漥塚洋介協助宣傳直播活動，希望大家可以一起準時收看。

這次秀的邀請函以布標呈現，上面標示的「Go Outdoors走出戶外」、「Fluidity流動性」、「Eternal永恆」、「Wilderness荒原」等字樣讓人得以一窺可能的設計風格。2月22日今晚九點，透過YouTube（https://www.youtube.com/watch?v=YGgmW1edKZ8）、Burberry官網都可以同步收看。

Rain在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG
Rain在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG
Burberry將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦發表2021秋冬男裝秀。圖／Burberry提供
Burberry將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦發表2021秋冬男裝秀。圖／Burberry提供
周興哲在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播預告。圖／摘自IG
周興哲在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播預告。圖／摘自IG
漥塚洋介在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG
漥塚洋介在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG
漥塚洋介在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG
漥塚洋介在IG上發表Burberry 2021秋冬男裝秀直播。圖／摘自IG

Burberry 直播 倫敦

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