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Burberry男裝獨立發表 今晚和周興哲、Rain一起看直播
自2016年開始，Burberry London將男女裝合併走秀，今年開始決定重新分開呈現。最新將要發表的2021秋冬男裝秀，將於台灣時間2月22日今晚九點於倫敦舉辦，也特別邀請了包括周興哲、Rain、漥塚洋介協助宣傳直播活動，希望大家可以一起準時收看。
這次秀的邀請函以布標呈現，上面標示的「Go Outdoors走出戶外」、「Fluidity流動性」、「Eternal永恆」、「Wilderness荒原」等字樣讓人得以一窺可能的設計風格。2月22日今晚九點，透過YouTube（https://www.youtube.com/watch?v=YGgmW1edKZ8）、Burberry官網都可以同步收看。
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