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莫子儀、劉冠廷搭許瑋甯 詹朴秋冬秀簡直是神仙陣容！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
（左起）大元、黑嘉嘉、莫子儀、導演殷振豪、詹朴、宋芸樺、陽靚。記者／吳致碩攝影
（左起）大元、黑嘉嘉、莫子儀、導演殷振豪、詹朴、宋芸樺、陽靚。記者／吳致碩攝影

時尚結合電影往往能讓兩者的魅力加乘，如果再加上夢境、現實的虛實概念，勢必更有吸引力也更耐人尋味！台灣時尚品牌APUJAN在Legacy Taipei傳音樂展演中心舉辦2021秋冬時裝秀首映活動，再度以電影模式展示最新的服裝系列作品，並邀請到包括金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷、女星許瑋甯宋芸樺、黑嘉嘉、大元、陽靚參與演出，而當中幾位也特別出席了首映發表活動，分享拍攝的趣事。

APUJAN以「夢中搜查令」(In Dreams,We Investigate)為主題，請到電影《下半場》監製陳寶旭、金曲獎得主MV導演殷振豪、金馬獎最佳攝影陳克勤等人參與製作，打造了一支講述關於抉擇夢境與現實的影片，並搭配了許多動畫場景，風格相當奇幻。莫子儀飾演的偵探遇上大樓管理員劉冠廷，帶著他開始了夢境的探險之旅，在其中也見到宋芸樺與黑嘉嘉等人，收尾在許瑋甯出現後開放式結局。劇情丟出「到底夢境、現實哪一個是真實」的疑問，也強調了人對某個過去事情的依戀、執念，「做夢」可以定義為逃避行為或是一種忠於情感的依歸？每個人都有自己不同的解釋。

在影片中也可以看到時裝秀的橋段，由凱渥名模團隊展演APUJAN 2021秋冬系列作品，他們交錯而過的身影與步伐也可以視為夢境中混亂、迷網的境界。而劇情的安排更巧妙呼應了實體時裝秀的各個細節，像是管理員劉冠廷就是接待，而偵探莫子儀則是看秀嘉賓。在服裝方面，設計師詹朴也特別為了每個角色可能會有的個性、場景色調、景深等調整設計元素，各式數位印花、恐龍骨骸、時鐘、鑰匙等奇幻細節也都可以服裝和片中發現，並結合了東西方特色的剪裁與新開發的刺繡、立體緹花等等。

在去年金馬獎頒獎典禮上，莫子儀的服裝就是由詹朴操刀設計的，這也是促成他此次參與演出的淵源。行事風格向來非常低調的他，自認這種特質跟詹朴在設計上的純粹堅持非常契合，「同樣身為創作者，我們都還能在這個高度工業化、資訊化的社會中保有對創作、設計的純真念頭，這很珍貴。」他也表示詹朴為他的「偵探」一角打造顏色更深、剪裁更俐落的服裝來呼應劇本設定的個性特質，也協助他更容易進入角色。

之前第一次現場看秀就是參與詹朴在倫敦時裝周發表會的宋芸樺，對服裝結合電影的呈現方式也依然感到震撼，「更能帶入情緒，也更能體會到設計師想表達的東西。」繼上一季合作後，黑嘉嘉是第二度參與APUJAN時尚影片拍攝，但本次是首度在綠幕前演戲，直呼這是一個非常考驗想像力的演出經驗，也表示很開心能和其他演員、模特兒一起合作。

宋芸樺與劉冠廷。圖／APUJAN提供
宋芸樺與劉冠廷。圖／APUJAN提供
（左起）詹朴、大元、黑嘉嘉、莫子儀、宋芸樺、陽靚。記者／吳致碩攝影
（左起）詹朴、大元、黑嘉嘉、莫子儀、宋芸樺、陽靚。記者／吳致碩攝影
在影片中也可以看到時裝秀的橋段，由凱渥名模團隊展演APUJAN 2021秋冬系列作品。圖／APUJAN提供
在影片中也可以看到時裝秀的橋段，由凱渥名模團隊展演APUJAN 2021秋冬系列作品。圖／APUJAN提供
莫子儀在劇中也參與走秀。圖／APUJAN提供
莫子儀在劇中也參與走秀。圖／APUJAN提供
黑嘉嘉第二次演出APUJAN服裝系列影片。圖／APUJAN提供
黑嘉嘉第二次演出APUJAN服裝系列影片。圖／APUJAN提供
許瑋甯與莫子儀。圖／APUJAN提供
許瑋甯與莫子儀。圖／APUJAN提供
設計師詹朴。記者／吳致碩攝影
設計師詹朴。記者／吳致碩攝影
莫子儀出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影
莫子儀出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影
金馬影帝莫子儀、金馬最佳男配角劉冠廷。圖／APUJAN提供
金馬影帝莫子儀、金馬最佳男配角劉冠廷。圖／APUJAN提供
設計師詹朴父親詹宏志也到場支持。記者／吳致碩攝影
設計師詹朴父親詹宏志也到場支持。記者／吳致碩攝影
黑嘉嘉出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影
黑嘉嘉出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影
許瑋甯在劇中與莫子儀飾演一對戀人。圖／APUJAN提供
許瑋甯在劇中與莫子儀飾演一對戀人。圖／APUJAN提供
宋芸樺演出的角色很享受活在夢境中。圖／APUJAN提供
宋芸樺演出的角色很享受活在夢境中。圖／APUJAN提供
APUJAN 2021秋冬再度以電影模式展示最新的服裝系列作品，並邀請到包括金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷等人演出。圖／APUJAN提供
APUJAN 2021秋冬再度以電影模式展示最新的服裝系列作品，並邀請到包括金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷等人演出。圖／APUJAN提供
宋芸樺與劉冠廷。圖／APUJAN提供
宋芸樺與劉冠廷。圖／APUJAN提供
許瑋甯也參與演出。圖／APUJAN提供
許瑋甯也參與演出。圖／APUJAN提供
宋芸樺出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影
宋芸樺出席APUJAN 2021秋冬系列發表會。記者／吳致碩攝影

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