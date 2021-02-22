莫子儀、劉冠廷搭許瑋甯 詹朴秋冬秀簡直是神仙陣容！

時尚結合電影往往能讓兩者的魅力加乘，如果再加上夢境、現實的虛實概念，勢必更有吸引力也更耐人尋味！台灣時尚品牌APUJAN在Legacy Taipei傳音樂展演中心舉辦2021秋冬時裝秀首映活動，再度以電影模式展示最新的服裝系列作品，並邀請到包括金馬影帝莫子儀、最佳男配角劉冠廷、女星許瑋甯、宋芸樺、黑嘉嘉、大元、陽靚參與演出，而當中幾位也特別出席了首映發表活動，分享拍攝的趣事。

APUJAN以「夢中搜查令」(In Dreams,We Investigate)為主題，請到電影《下半場》監製陳寶旭、金曲獎得主MV導演殷振豪、金馬獎最佳攝影陳克勤等人參與製作，打造了一支講述關於抉擇夢境與現實的影片，並搭配了許多動畫場景，風格相當奇幻。莫子儀飾演的偵探遇上大樓管理員劉冠廷，帶著他開始了夢境的探險之旅，在其中也見到宋芸樺與黑嘉嘉等人，收尾在許瑋甯出現後開放式結局。劇情丟出「到底夢境、現實哪一個是真實」的疑問，也強調了人對某個過去事情的依戀、執念，「做夢」可以定義為逃避行為或是一種忠於情感的依歸？每個人都有自己不同的解釋。

在影片中也可以看到時裝秀的橋段，由凱渥名模團隊展演APUJAN 2021秋冬系列作品，他們交錯而過的身影與步伐也可以視為夢境中混亂、迷網的境界。而劇情的安排更巧妙呼應了實體時裝秀的各個細節，像是管理員劉冠廷就是接待，而偵探莫子儀則是看秀嘉賓。在服裝方面，設計師詹朴也特別為了每個角色可能會有的個性、場景色調、景深等調整設計元素，各式數位印花、恐龍骨骸、時鐘、鑰匙等奇幻細節也都可以服裝和片中發現，並結合了東西方特色的剪裁與新開發的刺繡、立體緹花等等。

在去年金馬獎頒獎典禮上，莫子儀的服裝就是由詹朴操刀設計的，這也是促成他此次參與演出的淵源。行事風格向來非常低調的他，自認這種特質跟詹朴在設計上的純粹堅持非常契合，「同樣身為創作者，我們都還能在這個高度工業化、資訊化的社會中保有對創作、設計的純真念頭，這很珍貴。」他也表示詹朴為他的「偵探」一角打造顏色更深、剪裁更俐落的服裝來呼應劇本設定的個性特質，也協助他更容易進入角色。