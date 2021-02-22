全球獨家！辻半首推「酪梨海鮮珠寶盒」還有雙重吃法

春天來臨之際，日本橋海鮮丼辻半將於2月24日起，將帶有滑順口感的「酪梨」入饌，推出全球獨家的酪梨海鮮珠寶盒「翡套餐」。藉由酪梨與時令海鮮的組合，堆疊出鮮美的清新滋味，還可加入真鯛高湯做成泡飯，品嚐兩段式的口味變化。

來自日本的日本橋海鮮丼辻半，曾經連續6年獲得日本全國丼連盟海鮮丼金賞獎。店內招牌的「海鮮珠寶盒」，是選用多種海鮮堆疊而成，擁有奢華的視覺感與豐富滋味。至於「酪梨」被金氏世界紀錄列為營養最豐富的水果，不僅含有多種營養，清新的香氣與濃郁滑順的口感，也讓酪梨成為廣受歡迎的料理食材，將酪梨搭配醬油、芥末的組合，更是許多饕客的口袋吃法。

本次新推出的「翡套餐」，即以海鮮珠寶盒作為基礎，並且拌入新鮮酪梨切塊，再淋上特製的蛋黃醬油，藉由酪梨特殊的柔滑質地與清甜，勾出鮪魚、碎中鮪、魚卵、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝、魷魚等海鮮的風味。品嚐過程中，亦可延續傳統，加入真鯛高湯製成泡飯，帶來不同的溫暖食感。套餐搭配生魚片前菜及甜點，每套520元。