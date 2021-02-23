BAGOROLL 隨時袋！專利一秒捲收 便利一卷就走

2002年台灣開始推動限塑政策後，已逐步減少消費型塑膠袋使用量，日本也在2020年7月開始執行限塑政策，鼓勵民眾自行攜帶購物袋，加快「減少一次性塑膠袋」的腳步。環保配件已成為日常生活中不可或缺的用品，環保熱潮，但消費者的需求真的被滿足了嗎？記者實際走訪超商，仍有許多消費者買了購物袋常常忘記帶？或有帶購物袋根本不夠裝！在收納環保袋上，各種折法都麻煩…

現在落實環保不再麻煩，專利一秒捲收、便利一卷就走！「BAGOROLL 隨時袋」帶來俐落環保風潮。2020 年榮獲有「工業設計界的奧斯卡」之稱的德國紅點設計獎，在國內嘖嘖募資平台達標4,000%、募得四百萬以上佳績，訴求好整理、更實用、超好搭三大亮點，在環保商品當道的世代中，創造出一波時尚環保新價值。

圖／FLYTTA 提供

貼心設計、質感時尚，三大亮點一次看

亮點一、解決收納攜帶不便利 專利一秒捲收的收納法

市售環保袋選擇雖多元，但在使用後常需花費時間整理與收納，讓環保與便利中難以獲得良好的平衡。由FLYTTA設計的 「BAGOROLL 隨時袋」，秉持著讓環保更便利的初衷，在設計中特別融入了拍拍尺的機關，利用輕壓一邊就能自動捲起的特性，讓「BAGOROLL 隨時袋」能一秒捲收，收納環保袋輕鬆不費力。「BAGOROLL 隨時袋」在提把上更加入磁吸設計，能吸附在任何有磁性的表面上，如：廚房中的冰箱、客廳大門、辦公室的鐵櫃上，解決現代人在購買環保袋後，卻常常忘記帶出門的窘境，讓環保說得到、做得到。

亮點二、不再哩哩叩叩 一袋滿足外食需求

後疫情時代，出門用餐必備個人餐具！筆夾式設計的隨⾝餐具組，能穩穩夾在袋子背面的餐具口袋中，享用美食，隨時⼀捲就走。而餐具貼心的不沾桌設計，平放時前緣會微上仰起，避免直接觸碰餐桌。特別的是袋體外側使⽤美國杜邦公司研發的創新材質 Tyvek®(泰維克)，擁有極度輕薄的優勢，卻又能防水防污及防霉，還可回收利用，燃燒後只產生二氧化碳跟水的環保材質。

若要購買外帶美食，「BAGOROLL隨時袋」內裏為保溫鋁箔層設計，能延長餐點及飲品的美味，而用來讓袋子捲收的矽膠拍拍尺機關，更能隨時取出，套上飲品，瞬間變成環保隔熱杯套。

亮點三、春夏秋冬都能用，永不退流行

主打環保便利性、複合式功能的「BAGOROLL 隨時袋」因應產品在創新材質的運用、拍拍尺收納機關的專利設計，以及精緻、模仿手提袋的時尚設計，在2020年拿下德國紅點創新產品獎與紅點產品設計獎的雙獎殊榮！ 由FLYTTA設計的「BAGOROLL 隨時袋」，結合台灣製造專業車縫技術，推出七款經典款式，不論你是喜愛素色質感的純粹生活風格，或是幾何圖形的斜槓生活風格，都能滿足一年四季的穿搭風格。目前於 有.設計獨家預購 ，以相當於市價八折左右的優惠方案回饋給注重環保的消費者，預計於今年3月陸續出貨。