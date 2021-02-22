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戀愛了！全聯草莓季5款甜點、3款吳寶春麵包新品超夢幻

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
一塊淡雪乳酪蛋糕，售價69元。圖／全聯福利中心提供
一塊淡雪乳酪蛋糕，售價69元。圖／全聯福利中心提供

激發少女心的草莓季又來了！全聯今年集結旗下甜點品牌We Sweet、麵包品牌READ BREAD、阪急麵包還有多款草莓乾貨商品，即日起至3月25日陸續推出一系列新品，讓消費者籠罩在滿滿粉紅泡泡氛圍中。

今年全聯We Sweet草莓季甜點共推出8款商品，其中有5款為新品，首推「一塊淡雪乳酪蛋糕」延續去年網路洗版人氣商品造型，再升級為淡粉色系，使用草莓果餡與乳酪製成草莓乳酪慕斯，酸甜莓果在口中化開，猶如戀愛的滋味。另外還有底層有著醇香布丁、口感多層次的「草莓鮮果布蕾」；外酥餡濃的「草莓果漾起士塔」；將香酥表皮、奶油及草莓餡料完美融合的「草莓雙餡菠蘿泡芙」；以及韓國人氣甜點「草莓花漾歐姆蕾」。

同步推出的還有全聯阪急麵包草莓季新品，即日起至3月25日推出4款應景好物，均一價30元，任2件草莓季商品，特價55元。首推「草莓富士山」使用日本麵粉、日本進口油脂，與草莓風味餡片搭配製成；「湯種草莓麵包」升級再上市，口感Q彈柔軟，內藏香甜草莓風味卡士達內餡。「草莓閃電泡芙」與「草莓派司」外層都沾裹滿滿草莓巧克力，幸福感加倍！

2月26日起至3月25日更限定推出READ BREAD × 吳寶春草莓季新品，特選台灣在地草莓，推出「可可莓莓麵包」、「粉紅莓果吐司」、「粉漾菠蘿麵包」，讓經典麵包變身戀愛系粉色外觀，好吃、好看又好拍。

不讓甜點專美於前，全聯草莓季也推出多款草莓零食、飲料與啤酒，以及浪漫粉紅包裝等商品。其中金色三麥限量推出濃情草莓啤酒，使用一整顆草莓以及增加小麥麥芽的使用量，讓啤酒有更濃郁酒體與香甜感，而且外包裝還特別採用粉紅色搭配草莓愛心，加上巧思耍甜蜜趣味文字，浪漫度激增。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

草莓鮮果布蕾，售價169元。圖／全聯福利中心提供
草莓鮮果布蕾，售價169元。圖／全聯福利中心提供
草莓果漾起士塔，售價109元。圖／全聯福利中心提供
草莓果漾起士塔，售價109元。圖／全聯福利中心提供
草莓雙餡菠蘿泡芙，2入售價75元。圖／全聯福利中心提供
草莓雙餡菠蘿泡芙，2入售價75元。圖／全聯福利中心提供
草莓花漾歐姆蕾，4入售價79元。圖／全聯福利中心提供
草莓花漾歐姆蕾，4入售價79元。圖／全聯福利中心提供
粉紅莓果吐司，2片售價55元。圖／全聯福利中心提供
粉紅莓果吐司，2片售價55元。圖／全聯福利中心提供
全聯草莓季推出一系列草莓甜點、麵包、乾貨相關商品。圖／全聯福利中心提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全聯草莓季推出一系列草莓甜點、麵包、乾貨相關商品。圖／全聯福利中心提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人氣甜點 全聯 吳寶春

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