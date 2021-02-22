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米其林餐盤餐廳推薦餐廳nkụ 新主廚林立漢上任

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
nkụ新主廚林立漢。圖／摘自米其林官網
nkụ新主廚林立漢。圖／摘自米其林官網

堅持用最原始的烹調方式、呈現每道菜最天然的味道的北歐風格米其林餐盤餐廳推薦餐廳nkụ，新任主廚林立漢二月正式上任，將為餐廳帶來新的用餐體驗。

nkụ在英文裡面是Nordic（北歐）、Keep（堅持）、Unique（獨特）的字首組合，nkụ在北歐文字中有「柴火」的意思，餐廳以柴火、原始烹調的北歐風格為最大特色。來自新加坡的年輕主廚卓鈞仰（Ernest），在一月離開餐廳，由曾經擔任攝影師的主廚林立漢接任。

林立漢接手nkụ之後，除了繼續以食材為本位，希望在菜色中呈現當令食材外，也希望帶領團隊減少浪費、走向永續之路。

林立漢於1977年在德國小鎮海登（Hilden）出生，90年代到美國求學，之後帶著相機在全世界繞了一大圈，曾經一度定居德國柏林，後來因為家人因素而回到台灣。林立漢過去曾經擔任台中詩人酒窖（Le cellier des poètes）主廚、山男（Yamasan）餐酒館副主廚…等。

nkụ新主廚林立漢為餐廳帶來新的用餐體驗。圖／摘自nkụ臉書
nkụ新主廚林立漢為餐廳帶來新的用餐體驗。圖／摘自nkụ臉書
nkụ的番茄沙拉。圖／摘自米其林官網
nkụ的番茄沙拉。圖／摘自米其林官網
nkụ位於台北市仁愛路四段300巷。圖／摘自nkụ臉書
nkụ位於台北市仁愛路四段300巷。圖／摘自nkụ臉書

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