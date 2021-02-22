米其林餐盤餐廳推薦餐廳nkụ 新主廚林立漢上任

堅持用最原始的烹調方式、呈現每道菜最天然的味道的北歐風格米其林餐盤餐廳推薦餐廳nkụ，新任主廚林立漢二月正式上任，將為餐廳帶來新的用餐體驗。

nkụ在英文裡面是Nordic（北歐）、Keep（堅持）、Unique（獨特）的字首組合，nkụ在北歐文字中有「柴火」的意思，餐廳以柴火、原始烹調的北歐風格為最大特色。來自新加坡的年輕主廚卓鈞仰（Ernest），在一月離開餐廳，由曾經擔任攝影師的主廚林立漢接任。

林立漢接手nkụ之後，除了繼續以食材為本位，希望在菜色中呈現當令食材外，也希望帶領團隊減少浪費、走向永續之路。