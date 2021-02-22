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Ardbeg委員會限量版「Arrrrrrrbeg」 3月6日在台開賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
酒標中的人物正是Ardbeg酒廠經理兼Ardbeg委員會主席Mickey Heads。圖／摘自Ardbeg官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標中的人物正是Ardbeg酒廠經理兼Ardbeg委員會主席Mickey Heads。圖／摘自Ardbeg官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Ardbeg委員會限量版「Arrrrrrrbeg！」現已抵台，預計3月6日在台限量開賣，全台少於1000瓶，建議售價6,000元。

「Arrrrrrrbeg！」委員會限量版是為了感謝要退休的Ardbeg酒廠經理兼Ardbeg委員會主席Mickey Heads，而誕生的特殊委員會版限量酒款。是Ardbeg酒廠自建廠以來，首度全程採用裸麥威士忌桶（Ex-Rye Whisky）熟成的酒款，令人躍躍欲試。

根據原廠資料，「Arrrrrrrbeg！」委員會限量版無年份標示，酒精濃度51.8%，酒款洋溢碳燻過的香蕉、梨子、香草與裸麥香氣，口感辛辣並含有豐富的水果芬芳，帶著茴香與煙燻太妃糖氣味，若干餅乾風味，尾韻溫和美好。

Mickey Heads是Ardbeg的第20任酒廠經理，2014年曾獲「Icons of Whisky Global Distillery Manager of the Year」肯定，是Ardbeg酒廠代表人物之一。Mickey Heads預計自酒廠經理職位退休後，還是會繼續擔任委員會主席三年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Ardbeg酒廠蒸餾廠經理Mickey Heads。圖／摘自Ardbeg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Ardbeg酒廠蒸餾廠經理Mickey Heads。圖／摘自Ardbeg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Arrrrrrrbeg！」委員會限量版全台少於1000瓶，建議售價6,000元。圖／摘自Ardbeg官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Arrrrrrrbeg！」委員會限量版全台少於1000瓶，建議售價6,000元。圖／摘自Ardbeg官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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