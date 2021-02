Ardbeg委員會限量版「Arrrrrrrbeg」 3月6日在台開賣

Ardbeg委員會限量版「Arrrrrrrbeg!」現已抵台,預計3月6日在台限量開賣,全台少於1000瓶,建議售價6,000元。

「Arrrrrrrbeg!」委員會限量版是為了感謝要退休的Ardbeg酒廠經理兼Ardbeg委員會主席Mickey Heads,而誕生的特殊委員會版限量酒款。是Ardbeg酒廠自建廠以來,首度全程採用裸麥威士忌桶(Ex-Rye Whisky)熟成的酒款,令人躍躍欲試。

根據原廠資料,「Arrrrrrrbeg!」委員會限量版無年份標示,酒精濃度51.8%,酒款洋溢碳燻過的香蕉、梨子、香草與裸麥香氣,口感辛辣並含有豐富的水果芬芳,帶著茴香與煙燻太妃糖氣味,若干餅乾風味,尾韻溫和美好。

Mickey Heads是Ardbeg的第20任酒廠經理,2014年曾獲「Icons of Whisky Global Distillery Manager of the Year」肯定,是Ardbeg酒廠代表人物之一。Mickey Heads預計自酒廠經理職位退休後,還是會繼續擔任委員會主席三年。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康