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「小器梅酒屋出張所」出沒信義區 中川政七商店齊登場
春光正爛漫，不斷地搜羅引進日本各地梅酒、果實酒的小器梅酒屋，首度快閃現身新光三越A11，這回「小器梅酒屋出張所」不僅帶來充滿春天氣息的酸甜果酒們，還有小器生活人氣的+t企劃玻璃杯與中川政七商店嚴選新年小物一同參與。
特色商品之一：一宮草莓酒
來自日本愛知縣，以春旬果物之王草莓釀造，有濃郁口感的一宮草莓酒，只有淺淺的3%酒精，淺酌一口臉上浮上草莓色紅暈，呼應春天甜美的氣息。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
特色商品之二：限定詩籤組合
中川政七商店特選、招福歲末限定詩籤組合，除了帶來好運的達摩和招財貓，日本當地地區限定詩籤也並列其中。包裝應景且華麗，可以一人獨享收藏，也適合與家人朋友分享，一人抽一個，一起打開詩籤迎接新年新喜氣，另外，雙色柴犬詩籤同步限時登場。除了籤詩，可愛又討喜造型，也很適合當作桌上擺飾小物。
特色商品之三：+t企劃愛情電波系列玻璃杯
+t企劃愛情電波系列玻璃杯是小器生活與台灣插畫家王蟻宣Wang yi hsuan共同合作推出，以四個主題呈現愛情的樣貌，黑金色調的「在一起吧！」、「愛的漂漂河」與彩色版的「胸腔裡面住了一個你」、「永遠在一起，好不好？」，小巧尺寸搭配簡單設計深受歡迎。
特色商品之四：+t企劃貓狗玻璃杯
和插畫家Vita Yang合作的+t企劃貓狗玻璃杯，以「每個主人都有他自己與貓狗之間的故事」為初衷，一筆一畫將自己的動物好朋友們繪製在玻璃杯上。喜歡所有黃色的動物，有臉兇兇但暖男的鬥牛犬春男，喜歡把頭饋在書邊的厭世臉橘貓阿良、愛搗蛋搞爛毛線球的橘貓米米、帥度等於身體長度的臘腸狗Chichi齊聚一堂。貓控狗控們，來尋找中意的貓狗杯。
小器梅酒屋出張所
快閃期間：3/14前
快閃地點：新光三越信義新天地A11 1F iStore旁
限定優惠：梅酒屋精選每日一物特惠、+t企劃玻璃杯任選3件現折50元
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