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嘻哈教父史努比狗狗 推出INDOGGO琴酒進軍全美

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
INDOGGO琴酒加入冷榨果汁，是最經典喝法，恰如Snoop Dogg的1994年經典單曲〈Gin And Juice〉。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INDOGGO琴酒加入冷榨果汁，是最經典喝法，恰如Snoop Dogg的1994年經典單曲〈Gin And Juice〉。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

嘻哈教父史努比狗狗（Snoop Dogg）繼發表「Snoop Cali Red」葡萄酒後，又跟酒商Trusted Spirits與Prestige Beverage Group合作，推出INDOGGO琴酒進軍全美。INDOGGO琴酒採紫色配金色瓶裝，每瓶750毫升，售價30元美元，約合新台幣約840元。

INDOGGO琴酒花了兩年時間研發，前後共經過五次蒸餾，其中融合七種植物釀造，包括杜松、橙子、胡荽、決明子、鳶尾根、歐白芷根和歐白芷種子，它同時注入草莓與柑橘等全天然成分，強調無麩質、無加糖，讓琴酒略帶香甜水果味。

INDOGGO琴酒的創作靈感，正是來自於史努比狗狗在1994年發表的成名單曲〈Gin And Juice〉，也使INDOGGO琴酒加入冷榨果汁飲用，成為最符合原創精神的經典喝法。

喜歡琴酒的史努比狗狗，甚至曾經於2018年在BottleRock Napa Valley音樂節中，與饒舌歌手Warren G、頂級廚師Michael Voltaggio等人，一同根據〈Gin And Juice〉歌曲，用180瓶琴酒、154瓶杏桃白蘭地與38瓶3.78升的柳橙汁，製作成超過500公升的超大杯琴酒雞尾酒，打破金氏世界紀錄。

INDOGGO琴酒主打美國加州式的輕鬆、隨性風格。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
INDOGGO琴酒主打美國加州式的輕鬆、隨性風格。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
嘻哈教父史努比狗狗推出INDOGGO琴酒。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
嘻哈教父史努比狗狗推出INDOGGO琴酒。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紫色配金色的750毫升瓶裝，售價30元美元，約合新台幣840元。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紫色配金色的750毫升瓶裝，售價30元美元，約合新台幣840元。圖／摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒

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