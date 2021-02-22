用珍珠打造鑽石！M/G TASAKI新珠寶創意超幽默

由獨立珠寶設計師Melanie Georgacopoulos為日本珍珠珠寶品牌TASAKI所創作的M/G TASAKI系列，將Melanie天馬行空、毫無拘束的想像，透過珍珠這個傳統的珠寶素材，展現摩登多變的風貌與無限的可能。今年2月，M/G TASAKI系列全新上的FLORET系列及FACETED系列新品，形塑出珍珠的全新樣貌，散發嶄新的時尚品味。

M/G TASAKI系列設計師Melanie Georgacopoulos擅長以天馬行空的創作，展現珍珠多變的風貌與無限的可能，賦予珍珠不同的生命力及想像，在配戴上更增添不一樣的時尚魅力。今年2月，M/G TASAKI推出FLORET系列及FACETED系列新品，分以花卉與鑽石車工為靈感，結合不同的真主與貴金屬材質，形塑出珍珠的全新樣貌，襯托出配戴者的輕盈活潑與俐落優雅。

FLORET系列，顧名思義，意指「小花」，以尺寸精緻的Akoya珍珠，搭配黃K金及鑽石打造的葉片，分別點綴於圓滑婉轉的白K金曲線兩端，猶如豌豆藤蔓的沿著嬌柔小花纏繞繾綣，柔美的設計風格將剛硬的金屬質感，揉合出富有生命力的姿態，共有項鍊、手鍊、戒指、耳環等共4件新作。

FACETED系列，則是以馬貝珍珠勾勒出鑽石完美的車工形狀，鑲嵌於鑽石點綴櫻花金（SAKURAGOLD™）底座上，以表達永恆之愛。渾圓的馬貝珍珠，大膽地透過幾何線條的勾勒，為珍珠柔和的氣質增添俐落的質感，不對稱的細節更巧妙讓人產生視覺上的立體感。系列共有兩款鍊墜、手環、戒指、與兩款耳針耳環。