3公尺「花磚大麥克」現身松菸！打卡送「買1送1券」

自1967年面世的「大麥克」，乃是麥當勞最具經典的產品。為了勾起台灣民眾的共鳴，麥當勞特別透過花窗、花磚等元素，自2月27日起，限時3天打造高達3公尺的「城市印象大麥克」裝置藝術。民眾除了可以欣賞、拍照外，只要與裝置藝術合照，就有機會獲得「大麥克買1送1券」、「大麥克花磚」等贈禮。

由雙層純牛肉搭配生菜、吉士、洋蔥、酸黃瓜等佐料構成的「大麥克」，至今已有53年歷史，可謂麥當勞的頭號明星，甚至還有經濟學家發明「大麥克指數」。自麥當勞於1984年登台以來，大麥克也已陪伴台灣民眾經歷37年的時光。

自2月27日至3月1日期間，麥當勞攜手白晝之夜的藝術創作團隊「步里赫森」，限時於松山文創園區推出「城市印象大麥克」裝置藝術展，以大麥克誕生年代的「花磚」作為主要的設計元素，打造出高約3公尺、寬達3公尺的大麥克裝置藝術，可見到黃、紅、綠等經典配色，並且搭配花磚、壓花玻璃等媒材，呈現出絢麗的光影效果，藉此與民眾一起細數回憶、塑造不同的想像。

活動期間內的每日13:00至21:00，民眾與城市印象大麥克裝置藝術合照，並且現場參與打卡活動，就可獲得「大麥克買1送1」兌換券，每日限量2,000張，共計6,000張。另外憑合照至官方粉絲團參與活動，也有機會獲得「大麥克花磚」1個。