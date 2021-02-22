快訊

炸彈客吳富鋐尋短 看守所方意外：一年家屬探望257次

獨／民進黨內部民調 陳時中滿意度達73.5%成雙北強棒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3公尺「花磚大麥克」現身松菸！打卡送「買1送1券」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞將於2月27日起，於松山文創園區打造「城市印象大麥克」裝置藝術。圖／麥當勞提供
麥當勞將於2月27日起，於松山文創園區打造「城市印象大麥克」裝置藝術。圖／麥當勞提供

自1967年面世的「大麥克」，乃是麥當勞最具經典的產品。為了勾起台灣民眾的共鳴，麥當勞特別透過花窗、花磚等元素，自2月27日起，限時3天打造高達3公尺的「城市印象大麥克」裝置藝術。民眾除了可以欣賞、拍照外，只要與裝置藝術合照，就有機會獲得「大麥克買1送1券」、「大麥克花磚」等贈禮。

由雙層純牛肉搭配生菜、吉士、洋蔥、酸黃瓜等佐料構成的「大麥克」，至今已有53年歷史，可謂麥當勞的頭號明星，甚至還有經濟學家發明「大麥克指數」。自麥當勞於1984年登台以來，大麥克也已陪伴台灣民眾經歷37年的時光。

自2月27日至3月1日期間，麥當勞攜手白晝之夜的藝術創作團隊「步里赫森」，限時於松山文創園區推出「城市印象大麥克」裝置藝術展，以大麥克誕生年代的「花磚」作為主要的設計元素，打造出高約3公尺、寬達3公尺的大麥克裝置藝術，可見到黃、紅、綠等經典配色，並且搭配花磚、壓花玻璃等媒材，呈現出絢麗的光影效果，藉此與民眾一起細數回憶、塑造不同的想像。

活動期間內的每日13:00至21:00，民眾與城市印象大麥克裝置藝術合照，並且現場參與打卡活動，就可獲得「大麥克買1送1」兌換券，每日限量2,000張，共計6,000張。另外憑合照至官方粉絲團參與活動，也有機會獲得「大麥克花磚」1個。

麥當勞 裝置藝術

延伸閱讀

麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

省錢又吃飽！小資族揭麥當勞「高CP值點餐法」網讚：超實用

麥當勞「KitKat巧克力冰旋風」限定回歸！增量版OREO冰旋風也超欠吃

兒摔斷手醫藥費僅6700 消防夫婦恐嚇麥當勞索賠7600萬

相關新聞

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

3公尺「花磚大麥克」現身松菸！打卡送「買1送1券」

自1967年面世的「大麥克」，乃是麥當勞最具經典的產品。為了勾起台灣民眾的共鳴，麥當勞特別透過花窗、花磚等元素，自2月2...

百達翡麗藏家夢幻逸品！終極型號2499全套登日內瓦春拍

在國際市場普遍保守、而流動資產又增加狀態下，透過拍賣選購具有收藏價值的珍罕作品的人也愈來愈多。去年以1.33億美元創下歷...

去排隊都要買！GU首次聯名MIHARAYASUHIRO系列男裝 3大亮點單品必入手

時尚迷尖叫吧！平價時尚品牌GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，...

悠遊雙東 慢活山居

聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」五天四夜旅程，將帶領旅人走進台灣最後的香格里拉與桃花源，享受台東與屏東所散發的悠然氛圍，...

全裸照下身曲線看光光 C羅女友喬治娜這身材太猛了吧！

足球界巨星葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）的現任女友喬治娜（Georgina Rodriguez）自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。