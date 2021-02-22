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去排隊都要買！GU首次聯名MIHARAYASUHIRO系列男裝 3大亮點單品必入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步開賣。圖／GU提供
GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步開賣。圖／GU提供

時尚迷尖叫吧！平價時尚品牌GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步開賣。具有許多MIHARAYASUHIRO招牌設計，而且價格親民，完全適合包色包款，就算要排隊也值得入手。

MIHARAYASUHIRO在時尚與潮流界都吃得開，更曾受到多個運動品牌的青睞邀請他合作，打造限定鞋款。而GU則循著去年推出與高端潮牌SOPH.跨界，掀起排隊熱潮的模式，找來MIHARAYASUHIRO聯名，打造限定款男裝、配件，讓粉絲都感到驚喜。此次的系列囊括了T恤、外套、襯衫、牛仔褲以及GU經典的主廚褲等單品，設計以「Good Inspiration」為概念，將MIHARAYASUHIRO經典再製及不對稱設計融入；此外，數款單品更是以永續材質製作而成，緊扣綠色時尚精神。值得一提的是，聯名系列與MIHARAYASUHIRO的春夏系列，有多個相似的款式與設計，但價格最低190元，就能無痛入手，絕對是今年最值得購買的男裝之一。

GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步開賣。圖／GU提供
GU將推出與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步開賣。圖／GU提供

【必入手鞋款】

以製作鞋款聞名的MIHARAYASUHIRO是現今所謂「潮鞋」的濫觴，無論是與其他品牌合作款、同名品牌的價格都幾乎在6,000元之一。所以和GU聯名系列中還推出了德比鞋、樂福鞋、帆布鞋，且最貴不過1,790元，再再都讓粉絲覺得佛心。其中的帆布鞋還與MIHARAYASUHIRO同名品的春夏系列的一款神似，是首先必定要入手的單品。

GU x MIHARAYASUHIRO聯名平底樂福鞋1,790元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名平底樂福鞋1,790元。圖／GU提供

GU x MIHARAYASUHIRO聯名帆布鞋1,490元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名帆布鞋1,490元。圖／GU提供

【不規則拼接款】

最能表現MIHARAYASUHIRO品牌精神的就屬經典再製及不對稱設計，所以聯名系列中，也能看到包含襯衫、圓領衫及T恤都有著對比式的拼接款。甚至「寬鬆T恤」還是由襯衫與T恤兩種服裝再製而成，然價格依舊很親民，連MIHARAYASUHIRO類似款定價的1/10都不到。

GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬鬆T恤790元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬鬆T恤790元。圖／GU提供

GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬版T恤790元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬版T恤790元。圖／GU提供

GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬版休閒上衣890元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝寬版休閒上衣890元。圖／GU提供

【經典丹寧系列】

聯名系列第三個必買的就是不退流行的丹寧系列，包括多款牛仔外套與合身版型牛仔褲，不對稱的設計依舊能在這裡見到。無論是高反差的拼接，還是版型上剪裁縫製線條的對比，都能展現MIHARAYASUHIRO的特色。

GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝牛仔外套1,990元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝牛仔外套1,990元。圖／GU提供

GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝合身牛仔褲1,790元。圖／GU提供
GU x MIHARAYASUHIRO聯名男裝合身牛仔褲1,790元。圖／GU提供

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