融合藝廊劇院與書店 新世代圖書館不只是網紅打卡景點
走進台南市立圖書館新總館，映入眼簾的是英國藝術家保羅．考克斯基在挑高大廳創作的公共藝術作品「陣風」，上千本書頁翻飛的震撼畫面，讓民眾宛如置身五星級飯店或美術館。走到地下一樓的閱覽區，孩童在其中奔走嬉戲，一旁的烹飪教室飄出食物香氣。洋溢現代感的深紅色樓梯是另一個打卡聖地，拾級而上，你將會來到藝廊和咖啡館、獨立書店，館內還提供皮雕、縫紉、攝影等maker（自造者）設備，教導讀者縫衣攝影，鼓舞自造風潮。
台南市立圖書館新總館一月開幕，不僅吸引大批人潮，更一舉顛覆台灣人對傳統圖書館的想像。過去人們認為圖書館必須安靜，但南市圖卻將遊戲區、烹飪教室設在兒童閱讀區旁，讓讀者閱讀時不只感受到書香，還能聞到食物的香氣。此外，圖書館還設有劇場、藝廊、書店與咖啡館，讓民眾進入圖書館，宛如進入劇院和美術館。
南市圖象徵台灣公共圖書館走入新的世代，圖書館不只提供借還書籍的功能，還擁有劇場、藝廊、烹飪、自造等各種文化功能。上個月剛在國家圖書館打造劇場的國圖館長曾淑賢表示，在台北、台中、桃園、新竹、台東、嘉義、雲林等縣市，未來將有近十個公共圖書館陸續落成，幾乎每座都會誕生另一種新功能，讓傳統圖書館讀者大開眼界。
台南市立圖書館館長洪玉貞表示，南市圖總館的定位是「城市客廳」，希望市民假日來圖書館時，「家庭中每個成員都能找到自己想待的空間」。因此總館一樓是樂齡讀者的閱報區、地下一樓是小讀者的遊戲閱讀室、父母的烹飪教室，二到六樓設有青少年漫畫區、數位設備、創客空間、手作教室、咖啡館、獨立書店、藝廊、劇場等，滿足各年齡層讀者的需求。
曾淑賢表示，在經濟轉型時代，公共圖書館正徹底改造其業務，對數位化資訊和技術的公共獲取是推進圖書館的動力；民眾來到圖書館的目的不只是閱讀紙本書籍，還包括獲取新資訊和新技術，圖書館也是可以放鬆與社交的地方。洪玉貞指出，如果讀者需要安靜的空間，南市圖總管也提供包廂式的獨立自修室與視聽室。
然而圖書館的核心始終是閱讀。洪玉貞透露，雖人質疑南市圖總館淪為「網美打卡景點」，但開館第一個月便有逾8千名市民辦借閱證，單月借閱量近18萬，並創下單日借閱量破萬冊的紀錄。南市圖總館也是國內第一間有獨立書店進駐的圖書館，進駐的「烏邦圖」書店銷售成績呱呱叫，打破「圖書館內的書店無人願意買書」的迷思。
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