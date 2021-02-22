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全裸照下身曲線看光光 C羅女友喬治娜這身材太猛了吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜登上家鄉西班牙版Instyle雜誌最新封面。圖/摘自IG
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜登上家鄉西班牙版Instyle雜誌最新封面。圖/摘自IG

足球界巨星葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）的現任女友喬治娜（Georgina Rodriguez）自從生下兩人的愛女後，名氣也跟著水漲船高，經常公開在社群網站上曬恩愛、秀一家大小溫馨相處情況之外，也從不吝分享她本人的穿搭和好身材。

最近她登上家鄉西班牙版Instyle雜誌最新封面，其中一張全裸照發布短短6小時就累積近兩百萬個讚，再度成功引發關注。曾經當過模特兒、舞者的喬治娜，凹凸有致的身材令人印象深刻，這次在雜誌裡全裸入鏡展現出健美的豐腴體態。

而她用來遮擋重要部位的包包，則是來自GUCCI的JACKIE 1961系列，這系列的包款是品牌近期最主打的設計之一，有多種不同色彩的皮革款和經典的帆布Logo款，共提供三種尺寸，喬治那拿的是最大的尺寸，剛好可以把重要部位遮好遮滿，但下半身側面曲線還是很養眼，滿滿的性感火辣韻味。不過在雜誌的官方ig上卻有不少網友在這張照片下方留下嘔吐的表情符號，看來似乎是不太買單，只能說世界知名足球巨星的另一半真的不是很好當啊！

足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG
足球界巨星球員C羅現任女友喬治娜全裸入鏡家鄉西班牙版Instyle雜誌。圖/摘自IG

足球 全裸

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