聽新聞
test
0:00 / 0:00
全裸照下身曲線看光光 C羅女友喬治娜這身材太猛了吧！
足球界巨星葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）的現任女友喬治娜（Georgina Rodriguez）自從生下兩人的愛女後，名氣也跟著水漲船高，經常公開在社群網站上曬恩愛、秀一家大小溫馨相處情況之外，也從不吝分享她本人的穿搭和好身材。
最近她登上家鄉西班牙版Instyle雜誌最新封面，其中一張全裸照發布短短6小時就累積近兩百萬個讚，再度成功引發關注。曾經當過模特兒、舞者的喬治娜，凹凸有致的身材令人印象深刻，這次在雜誌裡全裸入鏡展現出健美的豐腴體態。
而她用來遮擋重要部位的包包，則是來自GUCCI的JACKIE 1961系列，這系列的包款是品牌近期最主打的設計之一，有多種不同色彩的皮革款和經典的帆布Logo款，共提供三種尺寸，喬治那拿的是最大的尺寸，剛好可以把重要部位遮好遮滿，但下半身側面曲線還是很養眼，滿滿的性感火辣韻味。不過在雜誌的官方ig上卻有不少網友在這張照片下方留下嘔吐的表情符號，看來似乎是不太買單，只能說世界知名足球巨星的另一半真的不是很好當啊！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言