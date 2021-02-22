全裸照下身曲線看光光 C羅女友喬治娜這身材太猛了吧！

足球界巨星葡萄牙球員C羅（Cristiano Ronaldo）的現任女友喬治娜（Georgina Rodriguez）自從生下兩人的愛女後，名氣也跟著水漲船高，經常公開在社群網站上曬恩愛、秀一家大小溫馨相處情況之外，也從不吝分享她本人的穿搭和好身材。

最近她登上家鄉西班牙版Instyle雜誌最新封面，其中一張全裸照發布短短6小時就累積近兩百萬個讚，再度成功引發關注。曾經當過模特兒、舞者的喬治娜，凹凸有致的身材令人印象深刻，這次在雜誌裡全裸入鏡展現出健美的豐腴體態。