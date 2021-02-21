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PO「四四南村合照」抽主餐！好丘邀眷村孩子回家說故事
以「四四南村」為品牌起始點的「好丘」，不僅將眷村的文化，落實於空間陳設、商品、展覽活動等面向，也曾推出腐乳雞腿貝果堡、手工水餃、眷村功夫菜等料理。近期，好丘再啟動「回家說故事」計畫，讓昔日四四兵工廠的眷村居民，以老照片、老物件等型態，傳承四四南村的記憶與故事。即日起分享於四四南村的合照，還有機會獲得免費的2客主餐。
1984年時，「四四兵工廠」在台設立，乃是當時重要的戰略物資與軍火要地。而好丘創始店所在的四四南村，為昔日四四兵工廠員工及眷屬的居住之處。經過時代的轉變，此地現為台北市信義公民會館，而留存較完整的「四四南村」，以及已消失的「西村」與「東村」，仍記載著歲月與溫度。地處信義鬧區之中的四四南村，也已許多民眾假日踏青出遊的好去處，至今已有超過800萬人次造訪。
本著對於四四南村的情感，好丘在研發貝果之初，也希望發揚槓子頭、饅頭所代表的麵食文化，並於2014年以豆腐乳為元素，推出腐乳雞腿貝果堡，後又再推出滷味拼盤、手工水餃、眷村功夫菜等料理。去年底所推出的飯食中，也可見到眷村文化的影子。
為了敘述四四南村，好丘自即日起至7月31日期間，推動「回家說故事」計畫，邀請曾居住在四四南村、東村、西村的住民及其親屬，分享過去的故事與照片，並將於9月規劃展出。另外即日起至3月14日期間，至官方粉絲團分享曾於四四南村所拍攝的2人以上合照，也有機會抽中免費的2客主餐。
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