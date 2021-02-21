達美樂18種大披薩「通通222元」！2／22零時限量開搶

連鎖披薩「達美樂」為歡慶2月22日開學日，特別在2月22日舉辦「222開學特惠」的1日限時限量快閃活動，外帶12吋的大披薩，1個只要222元，最高可省下157元，共計有18種口味可供選擇，並於凌晨零時開放預約。

此次達美樂所推出的「222開學特惠」限時活動，自2月22日00:00於官網開賣，僅限官網下單且到店取餐外帶，共計有18種招牌口味可供選擇，並限選擇非加價披薩，均為優惠價222元，每店限量300份，估計全台共有47,000份披薩供民眾訂購，售完為止。業者表示，此次的披薩最高原價為379元，以222元購買，消費者可省下157元，約等於58折。除此之外，消費滿399元，還可加贈香酥千層棒、巴掌麵包、玉米濃湯、1.25L可樂等贈禮（4選1）。

除了開學特惠之外，達美樂日前也針對新春期間的聚餐，推出「新年套餐」與「新春澎派餐」等方案。新年套餐可享黃金海陸雙享大披薩搭配披薩、轟炸雞腿、鱈魚星星、可樂等配餐，每套1199元起；新春澎派餐則以4個大披薩搭配四喜拼盤與不同配餐，可供多人分享，每套3,000元。