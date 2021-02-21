2021 PRE WW表展／愛馬仕兩地時間萬年曆 新裝現身

鐘表與奇蹟日內瓦（Watches and Wonders Geneva） 2021線上表展即將於4月7日起上線舉辦。為即將登場的表展暖身，表展參與品牌之一愛馬仕（Hermès），更日前率先曝光今年即將發表的一款新表Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel兩地時間萬年曆腕表，為2015年誕生的這枚實用表款換上新裝。愛馬仕同時也發表2020年度財務報告，在年度業績總體成長16%的第四季，愛馬仕腕表部門有高達28%的成長貢獻，在整體小幅衰退的2021年全年亦有2%的成長，今年表現令人期待。

愛馬仕的Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel兩地時間萬年曆腕表，可以說是目前在市面上較為少見、擁有第二地時間顯示功能（GMT）的萬年曆腕表，備有便利的快調功能。這樣的組合可以說是從使用者的角度去思考而推出的複雜功能：能負擔起萬年曆腕表價位的客人應該都是常常往來不同時區洽公或旅遊的人。

雖然功能複雜，愛馬仕卻透過設計讓使用一點都不困難：表盤以簡約洗練的風格，將日期、月份、第二時區時間和閏年指示分別呈現在不同的顯示盤上，小表盤邊緣還裝飾鍍金細節，搭配Philippe Apeloig為Slim系列特別設計的數字字體，輕盈優雅。機芯厚度僅4毫米、整體厚度僅9.06毫米，亦是目前市面上很輕薄的萬年曆腕表之一。