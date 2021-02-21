變色彩虹湯圓再回歸！元宵節來全聯甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全聯價優惠，另還有多款搭配湯圓一起煮的配料好夥伴好康價，像是紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等，不論是想吃哪種口味全都能在全聯一次買足。另外，元宵熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」上也都買得到，除了可以分批取貨享優惠，透過轉贈功能還能輕鬆揪團合購或送禮給親朋好友，2月24日至2月26日期間更祭出「元宵慶團圓」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點，讓防疫期間遠距離傳遞溫情成為可實現的日常。

全聯於去年冬至首度獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會立刻變色，好吃又好玩，推出後狂賣破2.5萬盒，今年元宵節再度回歸，上次沒吃到可別再錯過。另外新推出「紅豆食府鴻運四喜湯圓」，內容物包含紅、綠、白、灰4種顏色湯圓，象徵福、祿、喜、財等鴻運，元宵節與家人朋友一起享用，為新的一年帶來好運！

同時，全聯也推出超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，1包內有多達10顆水晶湯圓搭上肉燥湯頭，餡料以大鍋爆炒，湯圓外皮晶瑩剔透有彈性，入口則有淡淡蝦米香，搭配湯頭清爽不油膩，即日起至2月28日限期販售，售價99元，數量有限售完為止。