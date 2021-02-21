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百貨春季回饋 微風卡友專屬「跨館可累計」最高8%回饋

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
日本流行服飾ZUCCa預計4月7日進駐微風信義開幕。圖／微風提供
日本流行服飾ZUCCa預計4月7日進駐微風信義開幕。圖／微風提供

隨著春上市新櫃登場，微風推出一年一度的卡友專屬回饋，微風六館集結10家銀行，2月26日至3月28日活動期間單卡累計消費金額達指定門檻，可享最高優惠7%回饋金，若綁定Breeze Pay加碼1%點數回饋，回饋高達8%，跨館累計不設限。

微風各館春上市引進多家新櫃位，包括微風廣場引進來自紐約的THOM BROWNE、倫敦的self-portrait；微風南山則有Virgil Abloh主理的潮牌Off-White；微風信義3月底前有GUCCI timepieces & jewelry快閃店進駐，以及日本流行服飾ZUCCa、新銳日牌tac:tac預計在4月7日進駐開幕。

微風六館集結聯邦銀行、微風聯名卡、國泰世華銀行、花旗銀行、台新銀行、台北南山廣場卡、匯豐銀行、玉山銀行、星展銀行、新光銀行共10家銀行推出刷卡回饋。另外，適逢3月8日婦女節，微風專寵女性會員，當日以Breeze Pay消費，第一筆消費可享點數8倍回饋。4月1日至4月5日活動期間，憑微風積點禮遇會員資格，至微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山、微風松高、微風台北車站當館「扣會員點數100點」或「當日消費500元以上發票」，即可至各館贈獎處兌領一份「foodpanda 微風美食購物金優惠碼」，優惠碼金額最少為100元，最高有機會領到價值1,000元的優惠碼。

另外，微風南山atré即日起至3月21日舉辦「新潟美食快閃展」，日本新潟在地名產、美食直送來台，包括「雪室儲藏珈琲」、「鯛魚茶泡飯高湯」、以及多家名店和菓子與零食與在地名品，讓台灣消費者用美食體驗日本好滋味。

環球購物中心在年後推出「天天刷GMpay點數4倍送」，6月30日前，分別周一至周五至餐飲美食消費、周六至周日服飾配件，以及每周二刷GMpay綁定Global Mall聯名卡全館消費可享點數回饋4倍送。

桃園大江購物中心為把握228連假三天買氣，將於2月22日起陸續發放「暴富振興券」電子現金券，讓APP會員在2月25日至3月1日於指定店櫃消費滿2000元即可折抵100元。

微風廣場BVLGARISerpenti Forever蜜桃橘色手提肩背包，推薦價93,000元。圖／微風提供
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微風南山獨家Off-White塗鴉包，推薦價26,500元。圖／微風提供
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微風南山獨家alexanderwang縮腰皮襯衫，推薦價37,800元。圖／微風提供
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新銳日牌tac:tac預計在4月7日進駐微風信義開幕。圖／微風提供
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微風南山 環球購物中心

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