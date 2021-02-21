獨／金曲歌王也支持！有洋蔥的「賽真廚房」3月7日熄燈

愛吃泰國料理的台南饕客，未來又要少一處去處了！自2015年開業至今，僅採預約制的泰國餐廳「賽真預約制廚房」，近期於官方臉書公告，將於3月7日之後結束營業，結束近6年的經營時光，許多粉絲也感到不捨，留言「是我吃過最好吃的泰式料理」、「天啊！我一定是作惡夢」

位於台南市南區的賽真廚房，由泰籍華僑李賽真及舒師傅坐鎮廚房。儘管過去曾經擁有高雄福華飯店、台南大億麗緻酒店等飯店與餐廳的料理經歷，但由於李賽真的兒子安安患有脊柱先天疾病，因此李賽真年輕時就為了家庭四處打工兼差，而為了更妥善照顧安安，最終也放棄飯店職位，改以預約制的型態開設賽真廚房，以無菜單的型態，提供多樣化的泰式料理，包括泰式羅望子活石斑、滑蛋咖哩軟殼蟹、金錢蝦餅等菜色都是招牌料理，每人採800、1200、1,600元等不同的方案，僅接受預約客。