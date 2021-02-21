地表最強、酒精濃度95%的琴酒！這要怎麼喝下去？

酒精濃度高達95%、號稱「地表最強」的琴酒Anno Extreme 95日前在英國誕生！由英國烈酒品牌Anno推出的Anno Extreme 95琴酒，每瓶容量200毫升，包裝外盒以顯眼的黑底白字標示著「世界最烈琴酒（World's Strongest Gin）」，標準包裝含一個小燒杯，在英國建議售價30英鎊，折合台幣約1140元。

過去蘇格蘭品牌Twin River曾經生產酒精濃度為77%的琴酒，號稱是酒精濃度最高的琴酒，但是這個77%的「酒精濃度天花板」，現在已經被Anno Extreme 95給突破了。

根據原廠品飲資料，Anno Extreme 95外觀呈現無色透明色澤，聞起來有明顯的泥土氣味，還帶有杜松子與些微的柑橘芬芳。口感上洋溢杜松子氣息與香料、柑橘、甜香草氣味，尾韻悠長且帶著幾分甘草的氣味。

原廠官網所建議的品飲方式，當然不是純飲，而是拿出標準包裝裡面的小燒杯，將5毫升的Anno Extreme 95，加入印度通寧水或原味通寧水，再加入一片葡萄柚，或者是百里香，就可以透過直接降低酒精濃度，悠哉悠哉地慢慢享受Anno Extreme 95的美妙。

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