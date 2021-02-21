星乃珈琲、M one CAFE都要進駐！信義商圈再掀咖啡浪潮

來自日本的復古昭和風喫茶店「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，自2019年9月進駐新光三越台北南西店一館四樓開出台灣首店，星乃珈琲店在台據點即將擴展至信義商圈，進駐新光三越信義A8二樓空橋，預計3月底開幕。

2011年誕生於日本關東地區的星乃珈琲店是日本咖啡集團羅多倫旗下品牌，外觀以黑色為底，招牌上白色字體寫著「星乃珈琲店」，店內延續沈穩的「深咖啡X黑色」系，走的是日式老派喫茶風，招牌為各種口味的舒芙蕾熱蛋糕與直火烘焙手沖咖啡，除了甜點外，義大利麵、歐姆蛋焗飯、咖哩飯、三明治等在菜單也都看得到。

悠閒的喝杯咖啡，是台灣民眾熱衷的嗜好。星乃珈琲店繼捷運中山站商圈後，接著插旗信義商圈進駐新光三越A8二樓，此外新光三越A11三樓也將引進橘色餐飲集團旗下「M one CAFE」在百貨開出首店，預計3月底、4月初左右開幕，預計再掀起一波咖啡新開店風潮。而新光三越信義四館也各有招牌咖啡店進駐，像是A4的Petite Cafe、A8的Dreamers Coffee Roasters、A9的Florian福里安花神，以及A11的小樽手作珈琲、Café MUJI等，星乃珈琲店與M one CAFE的進駐，除了帶給信義商圈消費者更多選擇，也代表風格咖啡店商機持續看漲。

另外，微風各館也紛紛引進多家新櫃位，餐飲新櫃除了微風台北車站的「英格莉莉」、「偷飯賊」、「小逸仙」、「鰻魚三角」等，微風atré的「永心鳳茶」將在3月10日登場，亞洲新式創意伙鍋「湊一鍋」也將於4月9日進駐微風南京。