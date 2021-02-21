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2020年蘇格蘭威士忌全球出口量下滑23% 創近十年新低

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2020年蘇格蘭威士忌全球出口量下滑23%。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2020年蘇格蘭威士忌全球出口量下滑23%。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

根據蘇格蘭威士忌協會（SWA，Scotch Whisky Association）的年度報告，2020年蘇格蘭威士忌出口量下滑23%，銷售金額短少了15億美元，創近十年新低。

蘇格蘭威士忌協會指出，出口量之所以銳減的兩個最主要原因，其一是新冠疫情在全球蔓延，其二是美國針對蘇格蘭單一麥芽威士忌（Single Malt Scotch Whisky）懲罰性地課徵25%關稅。

此外，由於全球普遍性的封城，蘇格蘭威士忌在出口的前十大市場，也都呈現衰退。其中尤其以全球免稅市場受創最為嚴重，銷售量下滑70%，直接打3折。據統計，在蘇格蘭威士忌全球179個出口國家當中，有127個國家的市場呈現衰退。

除了全球免稅市場衰退最為嚴重外，另外一個重大打擊來自於歐洲市場，銷售量下滑15%；美國市場的衰退量居第三，僅次於免稅市場與歐洲。

蘇格蘭威士忌協會CEO Karen Betts表示：「過去蘇格蘭威士忌連續十年呈現成長，卻在2020年劃上句點。這肯定需要好一段時間，才能恢復過去的強勢地位。」

目前蘇格蘭威士忌協會正在呼籲英國財政大臣，希望能夠在下個月將舉行的預算會議上削減烈酒稅，以協助蘇格蘭威士忌產業度過這次難關。

不過在一片壞消息當中，也不是毫無希望，在部分疫情稍緩的東歐與亞洲市場，蘇格蘭威士忌的銷售狀況已出現止跌情勢；可見只要疫情能夠逐漸趨緩，蘇格蘭威士忌還是很有機會恢復榮景。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在疫情稍緩的亞洲市場，還能維持基本社交活動，威士忌銷售量已有止跌趨勢。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在疫情稍緩的亞洲市場，還能維持基本社交活動，威士忌銷售量已有止跌趨勢。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 疫情 政大

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