新光三越攜手REHOW再造環保 帶家中舊白襯衫動手改造

地球的災難變化，相信很多人已經感受到，越來越多企業投入永續行動，並將理念滲透到生活中。目前正值百貨春上市，新光三越春季時尚提案，以永續互動與再造環保為發險，首度推出「一件意義非凡襯衫計畫」，攜手擅長為各種廢棄物找到永續方案的REHOW共同合作，在信義A11打造「RE：USE白襯衫POP-UP WORKSHOP」，現場購買配件材料包，就可以利用廢布重新改造，為自己創造一件獨特的白襯衫。

REHOW即日起至3/1期間進駐台北信義新天地A11 2樓，在RE：USE白襯衫的快閃空間，民眾帶來家中不穿的白襯衫，現場報名即可在REHOW團隊設計師的協助下，利用廢布和特殊縫紉機為白襯衫創意改造，DOUCHANGLEE服裝設計師竇騰璜也將不定時擔任客座設計師，與民眾一同翻玩舊襯衫改造，實現時尚永續精神。

利用現場廢布與材料包，發揮創意白襯衫改造中。記者江佩君／攝影

新光三越時尚總監郭思婷表示，在2020年全世界、時尚界都有很大的改變，地球暖化帶來的災難相當嚴重，新光三越身為消費通路，也希望可以在鼓勵永續時尚議題做點什麼，希望消費者可以重新審視自己的需求，並為身邊的衣物重新創造生命。

(左至右)REHOW創辦人Iris、REHOW創辦人Vicky、新光三越時尚總監郭思婷、服裝設計師竇騰璜。圖／新光三越提供

因此，新光三越今年春上市時尚主張，從永續時尚擴大延伸到「回歸初心」，並以「純淨起點」為關鍵字。新光三越春上市卡友禮同步聯手REHOW，將百件丹寧與廢布改造打造每件都是限量配色的手工提袋。2/26至2/28期間，新光三越會員當日當店消費累計滿3,000元或扣會員點數300點，可獲得不撞包的限量RE：USE設計手提袋，全台限量1,200件。

2/26至2/28期間，新光三越會員當日當店消費累計滿3,000元或扣會員點數300點，可獲得限量RE：USE設計手提袋，全台限量1,200件。圖／新光三越提供

另外，SOGO展開2021春季化妝品節，台北忠孝館指定化妝品香氛單筆消費達2,000元，快樂購卡點數3倍送。另外，來自北歐冰島主打天然純淨，又被稱為是冰島國寶級保養品牌的BIOEFFECT蓓歐菲，全台首櫃3/1將於忠孝館登場。SOGO觀察春妝新品趨勢，受到疫情影響，需要長時間配戴口罩，因此質地細緻清爽的「養膚底妝」成為主流，防護力及持妝效果再升級。