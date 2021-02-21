多功能休旅車「MPV」挑選指南大公開！聲量、掛牌數冠軍車款揭曉

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國旅爆發MPV受矚目

新冠肺炎疫情衝擊全球之下，出國旅遊至今仍然是遙遙無期的願望，意外讓近期吹起一股國內旅遊的熱潮，不少人趁著周末休假，帶著全家大小去戶外踏親透透氣，連帶也讓多功能休旅車MPV成為越來越多人的選擇。

不過說到買車，相信是很多首購族與不懂車的人的痛處，畢竟車選擇多到讓人眼花撩亂，怎麼挑選出一台適合自己的車，也是一件不容易的事情。

因此今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底買車前應該注意的有哪些要點，另外網友心中的MPV冠軍究竟又是誰！

image source:Honda jp

跟著老司機挑準沒錯！

第一次買車想必讓許多人感到徬徨無助，尤其是對於平常沒有研究車子的人來說，不過好在現在網路資訊相當流通，不僅時常有熱心的車友會在討論區分享開箱心得文，YouTube上也有數不清的試駕影片能供參考。

如果嫌自己爬文找資料太麻煩也沒關係，網友們買車前考量的重點有哪些，以下都直接幫你調查好了！

No.1 品牌信任感

對於許多台灣人來說，買車就跟買許多其他東西一樣，幾乎都是先看品牌再決定車款，品牌信任度大大影響消費者的選擇。由於許多過來人都會在網路上分享經驗，才會造成這樣的結果，舉凡不同車會有不同的品牌印象，像是只要在網路上發問誰是CP值最高、安全性高、妥善率佳等汽車品牌，網友一定都會告訴你他們心中的最佳人選，具有一定的參考價值喔！

image source: 翻攝自網路

No.2 車體安全性

買車跟買其他東西不一樣，安全是相當多人重視的考量，就算一部車的性能再好，如果汽車的安全存有疑慮仍然不能讓消費者買單。尤其現在透過網路資訊越來越透明，消費者也變得更聰明，除了會對新聞報導發生重大車禍的車款有印象，也會去蒐集各大撞擊測試的評分數據，做為挑選的指南，重視安全性的人不妨也多比較各大機構的撞擊測試報告。

image source: pxhere

No.3 配備多樣性

基本上不少網友在上網尋求建議時，除了貼出最後談到的售價，也會附上有哪些配備，除了考慮哪些是自己真的需要的，把不需要的換成折扣，也是比較划算的方式。另外有些車款獨有的配備，像是輔助駕駛系統、主動式安全系統等等，對於重視這些方面的人來說，都是選車時值得再三比較的重點。

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No.4 乘坐舒適度

不管是駕駛還是乘客，乘坐舒適度絕對是最直觀的考量重點，不過比起聽網友分享的心得，基本上大家都還是建議最好是自己去乘坐或是試駕，多方比較，只有坐到車子裡的感受才最真實不會有誤，避免衝動買了以後不適合再來後悔。



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No.5 外型設計

雖然說外型完全不影響一部車性能的好壞，但就像是挑男女朋友一樣，買車誰不重視外觀設計，有些人喜歡具有現代感前衛設計的車型，有些人則愛復古風或典雅風格，基本上一定要自己看得順眼，多比較一陣子，找到心中耐看的車款也相當重要。

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MPV冠軍車款揭曉！

看完買車前要注意的重點有哪些，接著直接看在市售100萬元至200萬元之間，結合網路聲量排行，以及經銷商數據交換資料，汽車購買指南提供的2020全年度掛牌數，以各佔百分之五十的比例加權採計，來看誰是台灣網友最愛的MPV車款。

No.1 Honda Odyssey

對於重視空間感的MPV族群，每一個座位都擁有綽綽有餘的空間表現，就算要做為露營車使用也是無可挑剔，不僅有360度環景攝影系統、自動停車、前後雷達偵測等，輔助駕駛人對於大車操作上的疑慮，還採用包含各式主動安全配備的Honda Sensing，加上被動式標配的6具安全氣囊，消除許多車主最擔憂安全疑慮！

從空間感、安全性、配備表現出眾，亮麗的外型設計也一直都稱霸同級車款，難怪在價位相近的同級車款中，幾乎無人能及，掛牌數、聲量名列前茅就是最好的證明。

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No.2 Luxgen M7 Turbo Eco Hyper

由已故裕隆汽車嚴凱泰董座創立，國產品牌納智捷大家一定都不陌生，基本上大家對該品牌的印象是常常有網友抱怨配備陽春、油耗高、穩定性差等等，甚至是二手市場價格極差，許多車商不願意收等等，網路上評價相當兩極，綜觀以上原因討論度一直都不低。

雖然網友對其品牌信任度不高，還是有一些大家認可的優點，像是預算不夠的情況下，同款價位中屬於相對有質感且空間又夠大的MPV，如果可以接受二手車，更是入手完全無負擔！

No.3 Peugeot Rifter

定位為非典型MPV的精緻型車款，Peugeot Rifter在台灣屬於相對較少人會提到的車款，不過日前靠著搭上台灣防疫零確診的貼文活動，也成功帶來不小的曝光度，以及國內旅遊風氣抬頭，也走出屬於自己的路。

雖然比不上傳統型的MPV有著超大空間，相對來說卻打中對大空間車款還沒有實際需求，青睞這種車型的年輕族群，還有具有競爭力的親民價格，也是個不錯的選擇！

image source: peugeot

No.4 Peugeot Traveller

亮眼的法系設計風貌，超高的車身高度在路上很難讓人不注意到，相較於諾大的車體缺點，換來的就是車內令人驚豔的空間感，不管是駕駛還是乘客都能有十分舒適的乘坐體驗，成為不少有商務需求人士的首選車款。

優點除了空間大、高剛性車體結構的安全性，也配備多項大車需要的輔助系統，降低駕駛操作上的風險與難度。不過網友也有提到一些小缺點，像是沉重的上掀式尾門為手動式開啟，妥善率不佳常有小毛病，諾大的車身在擁擠的市區也經常為停車煩惱。

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No.5 Volkswagen Touran

動力上來說滿載爬山也游刃有餘，空間相當適合全家三代一同出遊的七人座，油耗表現也尚佳，加上R-Line車款的全景天窗標準配備，能夠在出遊時更接近大自然，成為一大賣點，讓Volkswagen Touran在網路上的討論與銷量一直都不差，也是許多爸媽帶家人出遊的愛車。

但說到缺點的話，則是近年來自動換檔變速箱頻頻傳出問題，造成許多網友心中有不小的疑慮，至今仍然有不少人在買車前會詢問相關災情。

image source: volkswagen

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『市售100萬~200萬MPV車款』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據，再結合經銷商數據交換資料，汽車購買指南提供掛牌數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。