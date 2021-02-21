現賺119元！漢堡王「免費送華堡」連送22天

隨著開工日到來，連鎖速食「漢堡王」自2月22日起，限時推出「免費吃華堡」的優惠活動。只要消費滿額，就可獲贈「華堡兌換券」，下次消費就可免費兌換價值119元的「華堡」1個，活動限時22天。

漢堡王最具代表性的「華堡」，自1957年推出至今，乃是店內的主打明星商品。華堡使用了5吋的芝麻麵包搭配4.4盎司的澳洲牛肉，且使用專業烤爐定溫火烤，創造出不同於煎炸手法的滋味。同時還搭配生菜、蕃茄、酸黃瓜、洋蔥等佐料，增添層次風味。

自2月22日至3月15日期間，凡現場單筆消費滿300元，就贈送「華堡兌換券」1張。下次消費（不限金額），即可免費兌換原味華堡1個。兌換時間限於3月31日前，每日上午10:30至打烊前30分鐘。適用於全台漢堡王門市（台積店、兒童樂園、線上點餐、外送平台均不適用）。

除此之外，漢堡王近期也於官網推出優惠券，共有48種方案，包括可享小華堡買1送1、中薯買1送1、華堡雙套餐209元等等不同優惠。早餐時段還推出新品「漢堡王起司火腿脆雞蛋堡 」，套餐價85元。