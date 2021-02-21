小瓢蟲太可愛了！梵克雅寶全新Lucky Spring幸運迎春

四季之美啟發人類的文化與藝術創作，裝飾藝術無疑是其中一種透過微型藝術捕捉自然的門類。每年，善於此道的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）都會在春分之際，以生機盎然的珠寶創作歡慶春臨大地。2021年更迎來全新珠寶系列Lucky Spring，以繽紛絢爛的圖騰向這個萬象更新的季節致意。

全新的Lucky Spring系列珠寶，將瓢蟲在梅花、鈴蘭的綠葉和花蕾間歡欣飛舞的意象，以玫瑰金、珍珠母貝、紅玉髓及縞瑪瑙，透過精湛的珠寶工藝重現於珠寶上。首度曝光共有一串長項鍊、3款手鍊、一枚胸針及一副耳環共6款創意之作。

此次新作中最討喜的圖騰，莫過於擁有獨特造型及閃亮圓點的瓢蟲了。數十年來，象徵幸運的動物在梵克雅寶的創意珠寶中一直扮演著重要的角色，第一款瓢蟲墜飾於1930年代問世，20年後蛻變為妝點領口、禮服和帽子的珠寶。瓢蟲的翅膀材質從珊瑚、珍珠到琺瑯、甚至是隱密式鑲嵌紅寶石，漸變層次展現瓢蟲或是寫實、或可愛的不同姿態，為梵克雅寶所刻畫的大自然點出活潑靈動的盎然生意。

Lucky Spring系列最大的作品，是共鑲嵌15枚瓢蟲、綠葉和花蕾圖騰的長項鍊，以及綴有5枚圖騰的手鍊。以縐紋玫瑰金鑄造的葉片、細緻金珠勾勒的梅花花瓣、閃耀白色珍珠母貝虹彩的鈴蘭、以及展翅、停駐兩種造型的可愛瓢蟲，簇擁出盎然活潑、萬物甦醒的季節感。

而可愛的小瓢蟲也分別以收起薄翅或振翅欲飛的兩種造型圖騰，點綴2款手鍊。精緻小巧的瓢蟲長度僅1.5厘米，紅色身軀鑲嵌橙紅剔透的紅玉髓，與深邃黑色的縞瑪瑙頭部相互對比，鑲嵌於玫瑰金圓珠飾邊中。飛舞的瓢蟲身軀還微微拱起，細節值得細細品味。