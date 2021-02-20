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Off-White模糊男、女裝界線 春夏系列上演沉浸式數位體驗

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Off-White在春夏系列發表時，同時推出「Imaginary TV」數位饗宴，包含一系列特殊展演。圖／Off-White提供
Off-White在春夏系列發表時，同時推出「Imaginary TV」數位饗宴，包含一系列特殊展演。圖／Off-White提供

因應新冠疫情的影響，諸多品牌的時裝大秀都改以線上發表方式呈現，然而對於Off-White的設計師Virgil Abloh他想要傳達的意念，可不只是單純的推出全新系列服飾。就如同這一季，以米蘭為基地，Off-White上演了一場名為「Imaginary TV」的數位饗宴，而系列設計的主題更是「Adam is Eve（亞當即是夏娃）」，說明了品牌意圖模糊男、女裝界線。

不同其他時裝品牌，只是在線上發表時，改以預錄影像或是單純直播走秀，Virgil Abloh創造了一個獨特的世界觀。Imaginary TV的數位饗宴，就是專為此次春夏大秀量身打造的線上互動平台，其中包含一系列特殊展演。Off-White™的虛擬世界，就像一台電視，提供各式頻道任君挑選，每個節目都與春夏系列設計概念遙相呼應。Virgil Abloh的目標是希望能藉由此數位空間傳達品牌使命，不只推動時尚產業革新，更讓業界、消費者、品牌粉絲間有了嶄新互動方式，並且示範如何打破國際疆界，讓創意自由延伸。

以米蘭為基地，Off-White上演了一場名為「Imaginary TV」的數位饗宴，讓業界、消費者、品牌粉絲間有了嶄新互動方式。圖／Off-White提供
以米蘭為基地，Off-White上演了一場名為「Imaginary TV」的數位饗宴，讓業界、消費者、品牌粉絲間有了嶄新互動方式。圖／Off-White提供

而回歸到服裝本身，Virgil Ablo以「Adam is Eve」主題定義這季概念，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素，例如長度、體積、顏色、剪裁都充滿流動感。這也是Off-White™首次將男、女裝合併發表，傳達兩性間的流動性與共通處。系列中印花元素不多卻十分搶眼；整體色調以素色與撞色為主，修長輪廓中不時可見招牌的剪孔設計與拼接加長的技法。重點單品包括與Air Jordan聯名商品、眼鏡、Off-Active運動服飾及Out-of-Office球鞋，以及名為The Burrow Bag的全新包款。

Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供
Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供

Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供
Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供

Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供
Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供

Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供
Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供

Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供
Off-White春夏系列以「Adam is Eve」主題定義，打造性別混合的設計，其中可見對立思維與可互換的元素。圖／Off-White提供

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