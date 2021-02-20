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週六補班太煎熬！不如下班來去新開爵士沙龍踩點？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一杯經典的威士忌調酒、一個散發紳裝文化的微醺場所，或正是一個質感夜晚的微醺場景。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
一杯經典的威士忌調酒、一個散發紳裝文化的微醺場所，或正是一個質感夜晚的微醺場景。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

再過一個多小時就下班了，漫長的補班終於要結束。面對珍貴的週六晚上，還不知道去哪好的你，不如來去新開張的爵士沙龍酒吧Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge？嚴格來說，店家近期剛改裝完成，原本是Oak Room姐妹店的Bar Gato，Gato是西班牙文「貓」的意思。原本定位為男仕紳裝酒吧的Bar Gato，在與新顧問團隊討論後，搖身一邊成為兼具爵士樂、紳裝文化的微醺沙龍俱樂部！

新版的Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge，以經典調酒為主，調整後的室內設計，燈光的感受更為大人味，並加入大量的植栽裝飾，讓酒牆上添多了日式的斯文氣息。經典調酒價位自350元起，另有無酒精特調如咖啡通寧、Virgin Mojito、熱巧克力，讓女性偶爾不方便喝酒的日子，也有甜甜溫暖選擇。開胃菜也有小點如起士拼盤、炒堅果，或熱烤佛卡夏開放式三明治，能吃巧、也能吃飽。

每天晚上七點開始營業到凌晨一點，周五、周六則延長至兩點，最特別的是：Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge每週末頻繁舉辦音樂沙龍活動，例如爵士樂現場演奏，或紳裝文化交流活動。是酒吧、是社交場所，更是下班後的質感新去處？位置且鄰近微風廣場旁巷內。今天下班後？或許且去Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge，小酌一二？

地址：105台北市松山區復興南路一段47巷7號

電話： 02-8771-6618

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巷弄內綠色、白字的質感Logo，小巧的野貓圖案，呼應店名Gato的西班牙文「貓」的意思。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
巷弄內綠色、白字的質感Logo，小巧的野貓圖案，呼應店名Gato的西班牙文「貓」的意思。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
大量陳列的精裝讀本，為空間賦予了無形的文化氣息。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
大量陳列的精裝讀本，為空間賦予了無形的文化氣息。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
雅緻的空間與擺放的鋼琴，每週末常有音樂Live表演在此上演、助興。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
雅緻的空間與擺放的鋼琴，每週末常有音樂Live表演在此上演、助興。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
加入大量的植栽裝飾，讓酒牆上添多了日式的斯文氣息。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
加入大量的植栽裝飾，讓酒牆上添多了日式的斯文氣息。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
是酒吧、是社交場所，更是下班後的質感新去處？風格自定義。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
是酒吧、是社交場所，更是下班後的質感新去處？風格自定義。圖 / Gato Bonheur Bar & Jazz Lounge提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 微風 巧克力

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