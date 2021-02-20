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CHARLES & KEITH打造超夯馬鞍包 時尚網美搶先背上身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
這一季CHARLES & KEITH的長型馬鞍包，深受時尚網紅的喜愛。圖／CHARLES & KEITH提供
這一季CHARLES & KEITH的長型馬鞍包，深受時尚網紅的喜愛。圖／CHARLES & KEITH提供

不論潮流如何演變，復古風格永遠是不敗的經典時尚元素，像是形似半月狀的馬鞍包，就經過時間洗禮而歷久不衰。CHARLES & KEITH在新的一年就推出了變形版本，讓時尚網紅紛紛搶先背上身，穿搭出時髦春季造型。ZARA亦有經典的馬鞍造型設計，或是改以乳牛圖案的款式上市，讓消費者能混搭出不同風格。

馬鞍造型包款，最早誕生於2000年初期，從高級時尚品牌開始風行，因為獨特的造型兼具率性與柔美，深受消費者喜愛。這一季CHARLES & KEITH以帶有閃耀微微光澤的油蠟皮質、加上圓弧底蓋長棍包造型以及風琴包身，創造出具有現代感的復古氛圍的馬鞍包。簡約的外型卻蘊含著極致內斂的品味，深受時尚網紅的喜愛。CHARLES & KEITH全新長型馬鞍包款提供兩色選擇，像是黑色俐落有型，咖啡色則有著氣質文青風格，無論搭配長裙或帥氣褲裝，都能替整體造型增添與眾不同的亮點。

ZARA卡扣設計半圓形真皮單肩包2,790元。圖／摘自ZARA官網
ZARA卡扣設計半圓形真皮單肩包2,790元。圖／摘自ZARA官網

不只CHARLES & KEITH有復古風格的馬鞍包，ZARA全新的卡扣設計半圓形真皮單肩包，也是同一系列的變化版。使用棕色真皮製成，具備外蓋，並採取金屬效果卡扣，內裏更有三個內隔層和兩個拉鍊口袋、並配了磁扣固定，方便佩戴者來使用。另外，想要呼應生肖牛年，或許如同乳牛般的拼色帶毛皮革單肩包是一個不錯的選擇，具有帶毛皮革包身，使用了可拆式肩背帶，加上可調可拆式斜背帶、包口配拉鍊，簡單又亮眼。

CHARLES & KEITH長型馬鞍包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH長型馬鞍包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

ZARA真皮單肩包1,790元。圖／摘自ZARA官網
ZARA真皮單肩包1,790元。圖／摘自ZARA官網

CHARLES & KEITH長型馬鞍包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH長型馬鞍包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

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