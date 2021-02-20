看周渝民、倪妮、井柏然混搭UNIQLO新裝 打造春季有型LOOK不費力

步入春季，又將迎來換季穿搭時刻，身為UNIQLO代言人的周渝民、倪妮、井柏然及品牌好友游宇潼也示範了如何混搭經典款式，並結合機能性設計，展現出充滿新鮮感、有型的穿搭。

消費者熱衷於戶外活動，讓UNIQLO也順應趨勢，提供了具備新機能外套，讓人無論登山露營或海邊散步，都能保持舒適又有型。像是游宇潼詮釋的女裝休閒寬版外套型，具有繭型輪廓，上班穿或周末休閒都合適；倪妮搭配的可攜式抗UV連帽外套，則可輕便能捲起收納，不僅能外出時防曬，同時還能抵禦室內冷氣。男裝部分，UNIQLO熱銷的防潑水多口袋連帽外套撞色內裡更時尚，還具備耐久防潑水加工與透氣內裡設計，穿著舒適度滿分；採用3D剪裁的可攜式抗UV連帽外套更方便活動，在井柏然的演繹下也很有型。

不只外套單品，UNIQLO在春季也因應消費者需求，推出新型動褲裝。其中熱賣明星商品特級彈性Skinny Fit牛仔褲，增加延展性，穿著時更能修身顯瘦。UNIQLO在這季還提供全新萬能褲系列，主打「極致舒適、免換裝」，無論外出或宅在家穿著都「型」。專為女性打造的棉質輕便九分褲，利用鬆緊帶設計方便穿搭；而印花休閒輕便短褲輕盈涼爽材質，最適合在家的放鬆時光，附有收納小物的口袋設計，隨時出門也能方便出行。

游宇潼演繹休閒寬版外套990元。圖／UNIQLO提供

倪妮演繹透膚襯衫990元。圖／UNIQLO提供

井柏然搭配BLOCKTECH防風雨連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

游宇潼演繹棉質輕便九分褲590元。圖／UNIQLO提供

周渝民穿搭防潑水多口袋連帽外套1,990元。圖／UNIQLO提供

游宇潼詮釋AIRism BRATOP細肩帶背心790元。圖／UNIQLO提供

井柏然詮釋棉質木代爾開領襯衫790元。圖／UNIQLO提供

倪妮混搭棉質RELACO短褲390元。圖／UNIQLO提供

井柏然混搭超柔棉府綢格紋襯衫790元。圖／UNIQLO提供

周渝民詮釋特級彈性skinny fit 牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供