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Onitsuka Tiger復刻經典鞋款 重現復古潮履風潮

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger為詮釋經典ULTIMATE鞋款，打造40周年紀念款潮履。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger為詮釋經典ULTIMATE鞋款，打造40周年紀念款潮履。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger為詮釋經典ULTIMATE鞋款，打造40周年紀念款，為消費者帶來具有復古風格與特殊鞋底設計的潮履。Converse以山茶花與繡球花為靈感，將女性多元之美表現於招牌的Chuck 70系列鞋上，帶來嶄新的氣象。

為了紀念經典ULTIMATE鞋款推出40周年，Onitsuka Tiger復刻了不敗的外型，並運用不同配色、當代製鞋科技，打造全新ULTIMATE 81 EX系列。時間回推到1981年，Onitsuka Tiger針對當時的慢跑熱潮，而創作出初代ULTIMATE鞋，而全新的ULTIMATE 81 EX鞋則延續原始鞋款的緩衝孔洞、輕盈耐磨的橡膠鞋底、足跟保護穩定性等細節，並在中底搭載FLYTEFOAM™ Propel提供彈性、鞋跟搭載fuzeGEL增加緩衝性、搭載OrthoLite鞋內墊等科技製鞋元素。讓這一款鞋，因為設計輕盈、適合長途慢跑、馬拉松、與多樣地形。

Converse Chuck 70花卉系列高筒鞋2,980元。圖／Converse提供
Converse Chuck 70花卉系列高筒鞋2,980元。圖／Converse提供

Converse在這一季推出Chuck 70花卉系列高筒鞋款，鞋面採用色彩鮮明的繡球印花圖案，鞋側點綴立體花朵，花狀鞋孔與透明大底展現花卉元素；低筒鞋款則採用白紫配色，鞋面生動演繹清新亮眼的山茶印花。花朵圖案的電繡細節與花狀鞋孔相呼應，綻放花卉圖案在透明水晶大底中若隱若現，嬌媚動人之態顯露無疑。Chuck 70花卉系列都使用Ortholite 鞋墊，讓消費者在穿著時更加舒適。

Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Converse Chuck 70花卉系列低筒鞋2,880元。圖／Converse提供
Converse Chuck 70花卉系列低筒鞋2,880元。圖／Converse提供

Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

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