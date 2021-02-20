Onitsuka Tiger復刻經典鞋款 重現復古潮履風潮

Onitsuka Tiger為詮釋經典ULTIMATE鞋款，打造40周年紀念款，為消費者帶來具有復古風格與特殊鞋底設計的潮履。Converse以山茶花與繡球花為靈感，將女性多元之美表現於招牌的Chuck 70系列鞋上，帶來嶄新的氣象。

為了紀念經典ULTIMATE鞋款推出40周年，Onitsuka Tiger復刻了不敗的外型，並運用不同配色、當代製鞋科技，打造全新ULTIMATE 81 EX系列。時間回推到1981年，Onitsuka Tiger針對當時的慢跑熱潮，而創作出初代ULTIMATE鞋，而全新的ULTIMATE 81 EX鞋則延續原始鞋款的緩衝孔洞、輕盈耐磨的橡膠鞋底、足跟保護穩定性等細節，並在中底搭載FLYTEFOAM™ Propel提供彈性、鞋跟搭載fuzeGEL增加緩衝性、搭載OrthoLite鞋內墊等科技製鞋元素。讓這一款鞋，因為設計輕盈、適合長途慢跑、馬拉松、與多樣地形。

Converse Chuck 70花卉系列高筒鞋2,980元。圖／Converse提供

Converse在這一季推出Chuck 70花卉系列高筒鞋款，鞋面採用色彩鮮明的繡球印花圖案，鞋側點綴立體花朵，花狀鞋孔與透明大底展現花卉元素；低筒鞋款則採用白紫配色，鞋面生動演繹清新亮眼的山茶印花。花朵圖案的電繡細節與花狀鞋孔相呼應，綻放花卉圖案在透明水晶大底中若隱若現，嬌媚動人之態顯露無疑。Chuck 70花卉系列都使用Ortholite 鞋墊，讓消費者在穿著時更加舒適。

Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Converse Chuck 70花卉系列低筒鞋2,880元。圖／Converse提供

Onitsuka Tiger ULTIMATE 81 EX鞋4,580元。圖／Onitsuka Tiger提供