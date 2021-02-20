藝術燈飾好美！新竹護城河上綻放凝結煙火

國際藝術家蔡筱淇以不鏽鋼、鋁合金打造藝術燈光裝置，從即日起到3月7日在新竹市護城河面上點亮，裝置設計如風吹般的線條，夜間燈光亮起又像煙火凝結在河面上，市長林智堅則歡迎民眾在228連假前來新竹遊玩，欣賞從火車站開始到東門城、護城河公園沿線，全新的燈光環境設計。

名為「風．光．逐夢」的燈光裝置藝術，是藝術家蔡筱淇的最新創作，新竹出身的她旅居英國22年，展出作品遍及歐洲，更曾獲國際大獎，此次受市府邀請在護城河進行創作，耗時1年終於完成，讓她不禁表示「終於在家鄉展出，真的很感動」。

新竹市長林智堅說，去年蔡筱淇與她的日籍丈夫吉川公野因疫情無法返回英國，反而意外讓他們能有時間留在台灣，因此市府也藉機會提出合作機會，想讓知名的國際藝術家能在新竹在地留下國際級作品，同時也讓民眾能欣賞這樣的藝術。

蔡筱淇則說，新竹市的古城區仍保存有許多日治時期建築，走在街道上宛如身在日本，古蹟與新建築融合而成的街景，還有新竹市立動物園及各式公園，是很適合居住的城市，從小在新竹長大直到大學之後出國，時間景物的變化令她驚艷。